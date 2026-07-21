Sıfır kilometre araç pazarında yaşanan yavaşlamanın ardından otomobil devleri, talebi canlı tutmak adına yeni finansman fırsatlarını devreye soktu. İndirimli fiyatların yanı sıra alıcıların odağında yer alan faizsiz ve düşük faizli finansman destekleri, 100 bin TL'den başlayarak 5 milyon TL'ye kadar ulaşıyor.
Sıfır otomobilde dev kampanya: 5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi veren markalar
Otomotiv üreticileri, sıfır araç satışlarını hareketlendirmek amacıyla 100 bin TL ile 5 milyon TL arasında değişen limitlerde yüzde 0 faizli kredi desteği başlattı. İşte markaların güncel kredi fırsatları ve ödeme seçenekleri.Kaynak: Haber Merkezi
Sıfır kilometre araç satın almayı planlayanlar için markalara göre güncel kredi şartları ve vade imkânları şu şekilde sıralanıyor:
Kia: Sıfır km araç alımlarında 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz olanağı sunuyor.
Dacia: Müşterilerine 150 bin TL'ye varan finansman desteğini 6 ay vade ve yüzde 0 faiz oranıyla sağlıyor.
Renault: Yeni araç tercih edenlere 200 bin TL tutarındaki kredi için 6 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajı tanıyor.
Hyundai: Kampanya dahilinde 250 bin TL kredi için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz imkânı sunuyor.
Citroën: Yeni modellerinde 300 bin TL limite kadar 12 ay vade ve yüzde 0 faiz desteği veriyor.
Cupra: Araç alımlarında 300 bin TL kredi için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz fırsatı sağlıyor.
Fiat: 300 bin TL'ye kadar olan finansman taleplerini 12 ay vade ve yüzde 0 faiz ile karşılıyor.
Ford: Sıfır araç tercihlerinde 300 bin TL'ye kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faiz seçeneği bulunduruyor.
Suzuki: Müşterilerine 300 bin TL limitsiz finansman için 6 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajı sunuyor.
Nissan: Seçili modellerde 600 bin TL'ye ulaşan finansman desteğini 12 ay vade ve yüzde 0 faizle kullanıma açıyor.
Opel: 600 bin TL tutarındaki finansman için 12 ay vadeli yüzde 1,89 faiz seçeneği sağlıyor.
MG: 700 bin TL'ye kadar kredi kullanımlarında 6 ay vade ve yüzde 0 faiz uyguluyor.
Skoda: Yüksek tutarlı finansman ihtiyaçlarında 1 milyon TL'ye kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faiz olanağı tanıyor.
BYD: 1 milyon TL limitli kredi kullanımları için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz imkânı sunuyor.
Toyota: Sıfır araç modellerinde 1,5 milyon TL'ye kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajı sağlıyor.
Togg: Yerli otomobil modeli için 1 milyon 500 bin TL limitsiz kredi için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz imkânı verirken; 2 milyon 475 bin TL finansman tutarı için ise 48 ay vade ve yüzde 3,25 faiz oranı imkânı tanıyor.
Audi: Lüks segment alımlarında 2 milyon TL'ye kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faiz imkânı sunuyor.
BMW: Üst segment araç tercihinde 5 milyon TL'ye varan tutarlar için 5 ay vadeli yüzde 0 faizli finansman desteği sağlıyor.
(NTV)