Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Sıfır otomobilde dev kampanya: 5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi veren markalar

Sıfır otomobilde dev kampanya: 5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi veren markalar

Otomotiv üreticileri, sıfır araç satışlarını hareketlendirmek amacıyla 100 bin TL ile 5 milyon TL arasında değişen limitlerde yüzde 0 faizli kredi desteği başlattı. İşte markaların güncel kredi fırsatları ve ödeme seçenekleri.

Kaynak: Haber Merkezi
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Sıfır otomobilde dev kampanya: 5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi veren markalar - Resim: 1

Sıfır kilometre araç pazarında yaşanan yavaşlamanın ardından otomobil devleri, talebi canlı tutmak adına yeni finansman fırsatlarını devreye soktu. İndirimli fiyatların yanı sıra alıcıların odağında yer alan faizsiz ve düşük faizli finansman destekleri, 100 bin TL'den başlayarak 5 milyon TL'ye kadar ulaşıyor.

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Sıfır otomobilde dev kampanya: 5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi veren markalar - Resim: 2

Sıfır kilometre araç satın almayı planlayanlar için markalara göre güncel kredi şartları ve vade imkânları şu şekilde sıralanıyor:

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Sıfır otomobilde dev kampanya: 5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi veren markalar - Resim: 3

Kia: Sıfır km araç alımlarında 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz olanağı sunuyor.

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Sıfır otomobilde dev kampanya: 5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi veren markalar - Resim: 4

Dacia: Müşterilerine 150 bin TL'ye varan finansman desteğini 6 ay vade ve yüzde 0 faiz oranıyla sağlıyor.

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Sıfır otomobilde dev kampanya: 5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi veren markalar - Resim: 5

Renault: Yeni araç tercih edenlere 200 bin TL tutarındaki kredi için 6 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajı tanıyor.

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Sıfır otomobilde dev kampanya: 5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi veren markalar - Resim: 6

Hyundai: Kampanya dahilinde 250 bin TL kredi için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz imkânı sunuyor.

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Sıfır otomobilde dev kampanya: 5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi veren markalar - Resim: 7

Citroën: Yeni modellerinde 300 bin TL limite kadar 12 ay vade ve yüzde 0 faiz desteği veriyor.

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Sıfır otomobilde dev kampanya: 5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi veren markalar - Resim: 8

Cupra: Araç alımlarında 300 bin TL kredi için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz fırsatı sağlıyor.

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Sıfır otomobilde dev kampanya: 5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi veren markalar - Resim: 9

Fiat: 300 bin TL'ye kadar olan finansman taleplerini 12 ay vade ve yüzde 0 faiz ile karşılıyor.

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Sıfır otomobilde dev kampanya: 5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi veren markalar - Resim: 10

Ford: Sıfır araç tercihlerinde 300 bin TL'ye kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faiz seçeneği bulunduruyor.

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Sıfır otomobilde dev kampanya: 5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi veren markalar - Resim: 11

Suzuki: Müşterilerine 300 bin TL limitsiz finansman için 6 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajı sunuyor.

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Sıfır otomobilde dev kampanya: 5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi veren markalar - Resim: 12

Nissan: Seçili modellerde 600 bin TL'ye ulaşan finansman desteğini 12 ay vade ve yüzde 0 faizle kullanıma açıyor.

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Sıfır otomobilde dev kampanya: 5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi veren markalar - Resim: 13

Opel: 600 bin TL tutarındaki finansman için 12 ay vadeli yüzde 1,89 faiz seçeneği sağlıyor.

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Sıfır otomobilde dev kampanya: 5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi veren markalar - Resim: 14

MG: 700 bin TL'ye kadar kredi kullanımlarında 6 ay vade ve yüzde 0 faiz uyguluyor.

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Sıfır otomobilde dev kampanya: 5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi veren markalar - Resim: 15

Skoda: Yüksek tutarlı finansman ihtiyaçlarında 1 milyon TL'ye kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faiz olanağı tanıyor.

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Sıfır otomobilde dev kampanya: 5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi veren markalar - Resim: 16

BYD: 1 milyon TL limitli kredi kullanımları için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz imkânı sunuyor.

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Sıfır otomobilde dev kampanya: 5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi veren markalar - Resim: 17

Toyota: Sıfır araç modellerinde 1,5 milyon TL'ye kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajı sağlıyor.

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Sıfır otomobilde dev kampanya: 5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi veren markalar - Resim: 18

Togg: Yerli otomobil modeli için 1 milyon 500 bin TL limitsiz kredi için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz imkânı verirken; 2 milyon 475 bin TL finansman tutarı için ise 48 ay vade ve yüzde 3,25 faiz oranı imkânı tanıyor.

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Sıfır otomobilde dev kampanya: 5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi veren markalar - Resim: 19

Audi: Lüks segment alımlarında 2 milyon TL'ye kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faiz imkânı sunuyor.

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Sıfır otomobilde dev kampanya: 5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi veren markalar - Resim: 20

BMW: Üst segment araç tercihinde 5 milyon TL'ye varan tutarlar için 5 ay vadeli yüzde 0 faizli finansman desteği sağlıyor.

(NTV)

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