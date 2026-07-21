Sıfır otomobilde dev kampanya: 5 milyon TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi veren markalar

Togg: Yerli otomobil modeli için 1 milyon 500 bin TL limitsiz kredi için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz imkânı verirken; 2 milyon 475 bin TL finansman tutarı için ise 48 ay vade ve yüzde 3,25 faiz oranı imkânı tanıyor.