Sıfır otomobilde 165 bin TL indirim o ülkede yasalaştı: Dev markalar birbirine girdi

Ancak yeni yasa, yalnızca sıfır emisyonlu araç üreten ve merkezi Kaliforniya'da bulunan üreticiler için şok edici bir istisna tanıyor:

Lucid ve Rivian Ayrıcalığı

Merkezi Irvine'da bulunan Rivian ile Newark merkezli Lucid, araç fiyatları belirlenen 50 bin dolarlık sınırın çok üzerinde olsa dahi bu teşvik programına doğrudan dahil edildi.