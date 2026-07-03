Yılın ikinci yarısının başlaması ve temmuz ayı fiyatlarının netleşmesiyle birlikte sıfır otomobil piyasasında yeni kampanya dönemi başladı.
Temmuzda sıfır otomobil piyasasında kampanya yarışı: İşte güncel fiyatlar
Yılın ikinci yarısıyla birlikte otomotiv markaları Temmuz 2026 fiyat listelerini güncelledi. Talebi artırmak ve stoklarını eritmek isteyen markalar, birçok modelde kampanyalı satış, nakit alım indirimi ve faizsiz kredi seçeneklerini devreye alırken, bazı modellerde ise fiyat artışına gitti.Kaynak: Diğer
Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre, yaz aylarındaki talep yavaşlamasını aşmak ve stoklarını eritmek isteyen otomotiv markaları, Temmuz 2026 fiyat listelerini güncelleyerek çeşitli indirim ve finansman kampanyalarını duyurdu.
Markalar, nakit alım indirimlerinin yanı sıra faizsiz kredi seçenekleriyle de tüketicileri showroomlara çekmeyi hedefliyor. İşte öne çıkan fiyat değişiklikleri...
TOYOTA
Toyota, birçok modelinde fiyatlarını sabit tutarken bazı modellerinde kampanyalı satışa geçti.
Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.790.000 TL (kampanyalı)
Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 2.370.000 TL (kampanyalı)
Corolla Hybrid 1.8 Dream X-Pack e-CVT: 2.530.000 TL (kampanyalı)
C-HR Hybrid 1.8 Flame e-CVT: 2.250.000 TL (kampanyalı)
Land Cruiser Prado: 14.700.000 TL (kampanyalı satış fiyatı uygulanıyor)
RENAULT
Renault, yeni Boreal modelindeki lansman kampanyasını sürdürürken Megane Sedan'da fiyat artışına gitti.
Yeni Clio Evolution Plus: 1.830.000 TL
Boreal Evolution Turbo TCe EDC 145 hp: 2.194.000 TL
Boreal Iconic Full Hybrid E-Tech 160 hp: 3.399.000 TL
Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg: 1.841.000 TL
Austral Techno Mild Hybrid 150 hp Auto: 2.699.000 TL
OPEL
Opel, özellikle hibrit ve elektrikli modellerinde kampanyalarını sürdürüyor.
Corsa 1.2 100 HP MT6 Edition: 1.395.000 TL
Astra 1.5 130 HP Dizel AT8 GS: 2.290.000 TL
Grandland Hybrid 1.2 Edition: 2.386.000 TL
Frontera Elektrik 44 kWh GS: 1.600.000 TL
DACİA
Dacia, bazı modellerinde fiyat güncellemesine gitti.
Sandero Essential TCe 100: 1.299.000 TL
Sandero Stepway Expression Eco-G 120 Auto: 1.756.000 TL
Logan Expression Eco-G 120 Auto: 1.709.000 TL
Jogger Extreme TCe 110 (7 koltuk): 1.600.000 TL
HONDA
Honda'da fiyatı değişen tek model Prelude oldu.
Jazz Hybrid Crosstar: 2.525.000 TL
HR-V Hybrid Elegance: 2.389.000 TL
Prelude Hybrid Advance: 5.600.000 TL
ZR-V Hybrid Advance: 4.970.000 TL
BYD
BYD, temmuz ayında fiyatlarını korudu.
SEAL AWD Excellence: 4.077.000 TL
HAN AWD Executive: 4.573.000 TL
TANG AWD Flagship: 5.418.000 TL
TESLA
Tesla da temmuz ayında fiyat değişikliğine gitmedi.
Model Y Arkadan Çekiş: 2.474.985 TL
Model Y Performance Dört Çeker: 4.546.500 TL
Şirket ayrıca Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemini aylık 4.990 TL abonelik modeliyle sunmayı sürdürüyor.