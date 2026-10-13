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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen takipli bir soruşturma kapsamında, organize bir otomobil dolandırıcılığı şebekesi çökertildi. Trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen (pert) araçların fabrikasyon şasi ve seri numaralarının, yurt dışından usulsüz getirilen ya da piyasadan toplanan hacizli/yakalamalı araçlara uyarlandığı ("change" yapıldığı) tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet savcılığı sosyal medya sitesi x den yaptığı açıklamada

Trafik kazası, yangın, deprem vb. sebeplerle ağır hasar kaydı alarak, esasında kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarının, yurtdışı ya da piyasadan temin edilen hacizli-yakalamalı araçların fabrikasyon seri numaralarının üzerine uyarlanarak change yapıldığı; change yapılan araçların da üçüncü iyi niyetli şahıslara satılarak dolandırıcılık eylemi içine girildiği; şüphelilerin bu yöntemle (61) adet aracın satışını gerçekleştirdiği İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalarla tespit edilmiş olmakla,

23 şüpheli hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, 5607 sayılı Kanuna muhalefet, suç delillerini yok etmek, gizlemek ve ya değiştirmek suçlarından yakalama ve gözaltı; suç unsuru olabilecek delillere elkonulması amacıyla da İstanbul, Çanakkale, Ordu ve Samsun illerinde 12 farklı adreste arama yapılması talimatı verilmiştir.