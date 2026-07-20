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Kaynak: İHA

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Marmaraereğlisi ilçesinde sıfır atık ve yağmur suyu hasadı uygulamalarını hayata geçiren tarımsal sanayi alanındaki bir gıda işletmesini gerçekleştirdi.

Aksoy ve beraberindeki teknik heyet, işletmenin üretim alanlarında incelemelerde bulunarak gıda güvenilirliği, hijyen standartları, kalite süreçleri ile çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarını yerinde takip etti.

İşletme yetkilileriyle de bir araya gelen heyet, sektörün mevcut durumu ve sürdürülebilir üretim anlayışı üzerine görüşde bulundu.

Ziyarette konuşan İl Müdürü Mehmet Aksoy, doğal kaynakların korunması, suyun verimli kullanılması ve atıkların ekonomiye yeniden kazandırılmasına yönelik uygulamaların sürdürülebilir üretim açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.