Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, Sıfır Atık Hareketi 27 Eylül 2017 tarihinde Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatıldı. Bakanlığın koordinasyonunda sürdürülen bu girişim, zamanla Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edilen küresel bir çevre hareketine dönüştü.

Nitekim, 14 Aralık 2022’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Türkiye’nin öncülüğünde ve 105 ülkenin desteğiyle alınan kararla 30 Mart, “Uluslararası Sıfır Atık Günü” olarak ilan edildi.

Türkiye, 2017’den bu yana Sıfır Atık Hareketi ile çevre, enerji, sera gazı azaltımı ve atık yönetimi gibi birçok alanda önemli kazanımlar elde ederek hem ekonomiye katkı sağladı hem de sürdürülebilir bir gelecek için adımlar attı.

Bugüne kadar 217 bin bina ve yerleşkede Sıfır Atık Yönetim Sistemi uygulamaya alındı. 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranı, düzenli artışla 2024’te yüzde 36,08’e, 2025’te ise yüzde 37,53’e ulaştı. Türkiye’nin hedefi, bu oranı 2035’te yüzde 60’a, 2053’te ise yüzde 70’e çıkarmak.

Ayrıca toplumda bilinç oluşturmak amacıyla 28 milyon kişiye eğitim verildi.

2017’den 2025 sonuna kadar geçen süreçte; 36,1 milyon ton kağıt ve karton, 10,2 milyon ton plastik, 3,5 milyon ton cam, 9,6 milyon ton metal ile 30,6 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere toplam 90 milyon ton atık geri kazanıldı. Bu çalışmalar ekonomiye yaklaşık 365 milyar liralık katkı sağladı.

Elde edilen kazanımlar bununla da sınırlı kalmadı. 270 milyar kilovatsaat enerji tasarrufunun yanı sıra, İstanbul’un iki yıllık su tüketimine denk gelen 2 trilyon litre su korundu. Ayrıca 60 milyar litre petrol tasarrufu sağlanırken, yaklaşık 55 bin futbol sahası büyüklüğünde depolama alanı ihtiyacı ortadan kaldırıldı.

Tüm bu çalışmalar sayesinde 613 milyon ağacın kesilmesi önlenirken, 180 milyon ton sera gazı salımı da engellenmiş oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada, günümüzde atık üretiminin doğanın kendini yenileme kapasitesini aştığını vurgulayarak, asıl meselenin üretimden çok tüketim alışkanlıkları olduğunu belirtti. Kurum, Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık hareketinin israfı önlemeyi, doğal kaynakları korumayı ve geleceği güvence altına almayı hedeflediğini ifade ederek, “Sıfır Atık artık bir seçenek değil, zorunluluktur.” dedi.