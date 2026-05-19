İstanbul'da 5-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu'na şu ana kadar 183 ülke akredite oldu. Sıfır Atık Vakfından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) ana paydaşlığında düzenlenecek forum, Sıfır Atık Hareketinin kurucusu, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayelerinde gerçekleştirilecek.

1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında düzenlenecek foruma, 183 ülke ve 5 bini aşkın üst düzey delege resmi kayıt yaptırdı. Forumda, 8 eski devlet başkanı, 200'ün üzerinde bakan, belediye başkanları, valiler, küresel fon yöneticileri ve uluslararası kuruluş temsilcileri yer alacak.

Forum, katılımcı ülke sayısı, çok taraflı diplomatik temasları ve küresel politika üretim kapasitesi bakımından "dünyanın en büyük sivil çevre ve sıfır atık organizasyonu" olma özelliği taşıyor.

Forum kapsamında gerçekleştirilecek yüksek düzeyli oturumlarda enerji, tarım, ormancılık, sanayi ve teknoloji alanlarında sürdürülebilirlik politikaları ele alınacak. Forumun sıfır atık yaklaşımını iklim diplomasisi, ekonomik dayanıklılık ve uluslararası işbirliği açısından küresel ölçekte stratejik bir platforma dönüştürmesi hedefleniyor.

Forum sonunda, geçen yıl 108 ülkenin imzasıyla yayımlanan İstanbul Deklarasyonunun devamı niteliğinde kapsamlı bir sonuç bildirgesi hazırlanacak. Bildirgeyi şu ana kadar akredite olan 183 ülkenin imzalaması hedefleniyor.

Bu bildirgeyle, sıfır atık yaklaşımının gönüllü bir iyi niyet beyanı olmanın ötesine taşınarak somut küresel taahhütlere dayalı bir politika çerçevesine dönüştürülmesi amaçlanıyor.

İstanbul'daki forum, Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesindeki en önemli diplomatik ve teknik hazırlık platformlarından biri olacak.

Forum kapsamında Kenya'nın Kibera bölgesinden gençlerin yanı sıra Bangladeş ve Filistin gibi farklı ülkelerden temsilciler de çevresel adaletsizlikler ve iklim krizinin etkilerine ilişkin deneyimlerini paylaşacak.

Forum kapsamında yüksek düzeyli bakanlar oturumları düzenlenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları Oturumu'nda yenilenebilir enerji yatırımları, enerji üretim süreçlerinde döngüsel ekonomi uygulamaları, kaynak verimliliği ve enerji güvenliği konuları ele alınacak. Tarım ve Orman Bakanları Oturumu'nda gıda kaybı ve israfının azaltılması, su verimliliği, havza bazlı yönetim ve karbon yutak alanlarının korunmasına odaklanılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu'nda ise temiz üretim teknolojileri, endüstriyel simbiyoz uygulamaları, atığın ekonomik değere dönüştürülmesi ile Ar-Ge ve inovasyonun döngüsel ekonomiye entegrasyonu konuları değerlendirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, foruma ilişkin değerlendirmesinde, enerji bakanlarının Türkiye'de bir araya geleceğini belirterek, "Belki eylül ayında bu işi küresel anlamda zirveye çıkaracak bir başka iş yapacağız. Türkiye'nin çabaları var. Birçok proje var ama en ucuz enerji kaynağı, enerjiyi verimli kullanmak. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bu işi sahiplenmesiyle tüm Türkiye'de bu konuda farkındalık oluşturacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ise forumu, "Türkiye'nin yeşil sanayi vizyonunun küresel ölçekte paylaşılacağı ve yeni teknoloji işbirliklerinin kurulacağı stratejik bir eşik." olarak değerlendirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da forumda ele alınacak gıda güvenliğinin sağlanmasında israfın azaltılması ve doğal kaynakların korunmasının stratejik öncelik olduğunu vurguladı.