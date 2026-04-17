ÇEVRE BİLİNCİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Sıfır Atık Projesi kapsamında Aksaray Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu’nda “Çevre Farkındalığı ve Sıfır Atık” konulu eğitim semineri düzenlendi. Etkinlikte, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

Seminerde konuşan Ziraat Mühendisi Ferhat Özgür, çevrenin korunmasının bireylerden başlayarak küresel ölçekte bir sorumluluk olduğunu belirtti.

KÜRESEL TEHDİTLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ferhat Özgür, küresel ısınma, sera gazları ve hızla artan dünya nüfusunun çevre üzerindeki baskısını artırdığına dikkat çekerek, hava kirliliği, su kıtlığı ve iklim değişikliğine bağlı doğal afetlerin giderek arttığını ifade etti.

Çevre sorunlarının yalnızca yerel değil, küresel bir mesele olduğuna vurgu yapan Özgür, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasının önemine değindi.

“SIFIR ATIK” YAKLAŞIMI ANLATILDI

Seminerde “Sıfır Atık” yaklaşımının temel prensiplerine değinildi. Özgür, atık oluşumunun önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

“Reddet, azalt, yeniden kullan ve geri dönüştür” prensiplerinin benimsenmesi gerektiğini ifade eden Özgür, kağıt, plastik, cam, metal ve tekstil gibi atıkların geri dönüşüm süreçleri hakkında bilgi verdi.

TEHLİKELİ ATIK UYARISI

Tehlikeli atıklar konusunda da uyarılarda bulunan Özgür, bitkisel atık yağlar, pil ve aküler, elektronik ve tıbbi atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi gerektiğini söyledi. Bu tür atıkların toprağa ve suya karışmasının ciddi çevresel riskler oluşturduğunu dile getirdi.

Ayrıca atıkların düzenli şekilde ayrıştırılması, geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesi ve ilgili sistemlere raporlanmasının önemine dikkat çekildi.

GÜNLÜK HAYATTA BASİT ÖNLEMLER

Seminerde, bireylerin günlük yaşamda alabileceği basit önlemler de ele alındı. Gereksiz tüketimden kaçınılması, enerji tasarrufu sağlanması ve atıkların doğru şekilde ayrıştırılması gibi uygulamaların çevrenin korunmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

SÜREÇ DEVAM EDECEK

Düzenlenen seminerin ardından, çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının devam etmesi bekleniyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında benzer etkinliklerin yaygınlaştırılmasıyla toplum genelinde sürdürülebilir çevre anlayışının güçlendirilmesi hedefleniyor.