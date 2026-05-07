Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Mestanlı kenti yakınlarında bulunan Dambalı Dağı'nda, Hıdırellez gecesinde binlerce kişi “şifalı su”dan yararlanmak umuduyla bir araya geldi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Hıdırellez'in kutlandığı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gecede, şifalı olduğuna inanılan Dambalı Dağı'ndaki pınar başında toplanan ziyaretçilerden bazıları gece yarısında şifa niyetiyle pınarın çevresindeki havuzlara girdi.

Binlerce kişi ise pınarın çevresinde uzun kuyruklar oluşturarak çeşmeden ve kayalıklardan akan suyu şişelere doldurmak için bekledi.

Gün doğmadan kayalıklardan süzülen suyun, konuşma bozukluğu, kekeleme, felç, egzama gibi çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılıyor.

Bulgaristan'ın farklı bölgelerinin yanı sıra Türkiye, Yunanistan ve diğer ülkelerden gelen çok sayıda kişi, bu asırlık geleneği yaşatmak ve şifa bulma ümidiyle Dambalı'da buluştu.

Bölgedeki köylerde Yörükler yaşıyor. Kırcaali Haber'den Yılmaz Işık'a göre her ne kadar Osmanlı döneminde, 1450-1500 yılları arasında bölgeye Anadolu’dan Karaman Oğulları beyliğine bağlı oymaklar yerleştirildiği tarih kaynaklarında belirtilse de rivayet edilir ki, Aydınoğulları’ndan Gazi Umur Bey,1332 veya 1333 yılında Batı Trakya ve Rodoplar bölgesine 100 bin kadar Yörük-Türkmen yerleştirmiştir.

Dambalı dağının şifalı suyu, konuşma bozukluğu, kekeleme, felç, egzama gibi rahatsızlıklara iyi geliyormuş ya; acaba sosyal ve psikolojik rahatsızlıklara iyi gelen bir şifalı su var mıdır?

Son zamanlarda, mineral takviyesini önerenler var. Çinko ve selenyum gibi magnezyum gibi demir gibi... Tabii bu mineralleri kan tahlilinden sonra gerek duyulursa doktor kontrolünde almak en doğrusu... Yani kan değerlerinde eksik çıkan mineralleri normal seviyesine çıkarmak gerekebilir.

Peki, milli değerlerdeki eksilmeyi tamamlayacak şifalı su var mıdır?

Adalet duygusu körelmiş insanları, iyi insan olmaya sevk edecek şifalı su var mıdır?

Önce Ergenekon, Balyoz gibi davalarda şimdi de CHP davalarında, insan haklarını hiçe sayan, kendi siyasi çıkarları için başkalarının hayatını karartan insanlar, acaba hangi çeşmeden su içtiler de böyle oldu? Gülistan Doku’yu, Rojin Kabaiş’i, Rabia Naz’ı, Nadira Kdirova’yı ve benzerlerini katledenler yanında, suçluları koruyanlar, delilleri yok edenler, hangi çeşmeden su içmişlerdir?

Aslında “İnsan beyninin yaklaşık yüzde 73 ila yüzde 85'i sudan oluşur. Bu yüksek su oranı, beynin elektriksel aktiviteleri, besin taşınmasını, atıkların atılmasını ve hücre fonksiyonlarını sürdürebilmesi için hayati önem taşır. Yetersiz su alımı, %1-2'lik hafif kayıplarda bile dikkat, hafıza ve bilişsel fonksiyonları olumsuz etkileyebilir.”

Öyleyse içtiğimiz sudaki minerallerin, genetik mirasla birlikte karakterimizi de belirlediğini söyleyebiliriz. Plastik atıklarla dolu, klorlanarak temizlenmeye çalışılan su ile bir taşın içinden çıkan doğal kaynak suyu arasındaki farkı düşünelim... Pınar suları, kan değerlerimizi düzeltebileceği gibi toplamda sosyal psikolojiyi de rahatlatabilir.

Bunun gibi pınar suları kadar duru olan Türk kültür çeşmelerinden su içmek de gerekir. Dede Korkut çeşmesinden, Karacaoğlan çeşmesinden, Yunus Emre çeşmesinden, Pir Sultan Abdal çeşmesinden, Dadaloğlu çeşmesinden, Ziya Gökalp çeşmesinden, Mehmet Akif çeşmesinden, Aşık Veysel çeşmesinden, Atatürk çeşmesinden su içmek de sosyal bünyeyi sağlıklı tutabilir.

Kendi kültür çeşmeleri yerine yabancı kültür çeşmelerinden su içenlerin, ruh sağlığını kaybettiğini bunun sonucunda toplumsal huzurun kaybolduğunu da söyleyebiliriz.