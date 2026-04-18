Van’ın sarp dağlarından gelen doğal şifa kaynağı çiriş otu, baharın müjdecisi olarak tezgahlardaki yerini aldı. Bölge halkının hem mutfağından hem de eczanesinden eksik etmediği bu özel bitki, zorlu bir hasat sürecinin ardından şehir merkezine ulaştı.

KAR GİTTİ, ŞİFA GELDİ: ÇİRİŞ MESAİSİ BAŞLADI

Van ve çevresinde nisan ile mayıs aylarının vazgeçilmezi olan çiriş otu, karların erimesiyle birlikte yüksek zirvelerde boy göstermeye başladı. Bölge halkı için önemli bir geçim kapısı olan bu bitki, binbir emekle toplanarak sofralara taşınıyor. Bu yılki yoğun kar yağışı nedeniyle hasat süreci yaklaşık 10 günlük bir gecikmeyle başlasa da, bol yağışın rekolteyi artırması bekleniyor.

TEZGAHLARDA KİLOSU 100 TL

Şehir merkezindeki manav ve pazar tezgahlarında yerini alan çiriş otunun kilogram fiyatı ortalama 100 TL civarında seyrediyor. Pişirildiğinde hacmi azaldığı için tüketiciler genellikle 5-6 kilogramlık toplu alımlar yapmayı tercih ediyor.

SIRADA "YAYLA MUZU" VAR

Satıcıların verdiği bilgilere göre, dağlardaki bereket sadece çirişle sınırlı kalmayacak. Bölgenin diğer meşhur bitkileri için de geri sayım başladı:

"Bu sene yağış çok, bereket kapıda. Bir haftaya kadar bölgenin gözbebeği olan 'yayla muzu' (uşkun) ile sirmo, mendi ve kenger gibi şifalı otlar da tezgahlara inecek."

Kilometrelerce yol kat edilerek, dik yamaçlardan binbir zahmetle toplanan bu doğal ürünler, Van’da bahar ekonomisinin en canlı damarını oluşturmaya devam ediyor.