TÜRBE DUVARLARINDA DEFİNE TALANI

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Rabia Ana Mahallesi’nde bulunan ve "Öksürük Baba" ile "Tükürük Nene" olarak bilinen türbe, dün gece saat 00.30 sularında saldırıya uğradı. Özellikle öksürük şikayeti olan vatandaşların dua etmek için ziyaret ettiği türbeye giren 5-6 kişilik grup, ellerindeki kazma ve küreklerle mezar taşlarını yerinden söktü.

KOMŞULAR FARK EDİNCE KAÇTILAR

Türbenin bulunduğu caddenin karşısındaki apartman sakinleri, gece yarısı gelen sesler üzerine pencereye çıktı. Şüphelilerin kazı yaptığını gören vatandaşların bağırması üzerine paniğe kapılan saldırganlar, hızla olay yerinden uzaklaştı.

SABAH DUASINA GELEN KADIN FARK ETTİ

Olayın vahameti ise sabah saatlerinde ortaya çıktı. Dua etmek için türbeye gelen bir mahalle sakini, mezarların kazıldığını görünce durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme yaptı.

MAHALLELİ TEPKİLİ: SAHİP ÇIKILMASI GEREKİYOR

“Mahalle sakinlerinden Mehmet Yaşar Akar, yaşananlara tepki göstererek, "Sabah türbenin yakınındaydık. Dua etmeye gelen bir teyze mezarın kazıldığını fark etmiş. Taşları kaldırmışlar. Burada biri büyük biri küçük iki mezar vardı. Gece 5-6 kişinin görüldüğü ve kaçtıkları söylendi. Define mi aradılar bilmiyoruz. Burası bizim için önemli, sahip çıkılması gerekiyor."

Polis ekipleri, 5-6 kişilik grubun yakalanması için çalışmalara başladı.