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Kaynak: İHA

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan Karahayıt Mahallesi, bir pansiyonda yaşanan ölüm olayıyla gündeme geldi. Yaşariye Ünver (79) ile eşi Tahsin Ünver’in (80), konakladıkları odanın banyosunda yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Bir süre önce Türkiye’ye kesin dönüş yaptıkları belirtilen çift, olaydan iki gün önce bölgedeki pansiyonlardan birine yerleşti. Aradan geçen süre boyunca odalarından çıkmamaları üzerine işletme yetkilileri durumlarını kontrol etmeye karar verdi.

Odaya giren pansiyon işletmecisi, yaşlı çifti banyoda hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbarın ardından pansiyona sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrollerde çiftin yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ BEKLENİYOR

Yaşlı çiftin bulunduğu alanda Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma yürütüldü. İncelemelerin tamamlanmasının ardından cenazeler, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna nakledildi.

Yapılan ilk incelemelerde Yaşariye ve Tahsin Ünver’in vücutlarında darp ya da yaralanma belirtisi görülmedi. Olayın kükürt gazına bağlı bir zehirlenmeden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken, bu ihtimal henüz kesinleşmedi. Çiftin nasıl hayatını kaybettiği, gerçekleştirilecek otopsinin ardından netlik kazanacak.

ÜNVER ÇİFTİ UŞAK’TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Denizli’de hayatını kaybeden Yaşariye ve Tahsin Ünver’in, otopsi işlemlerinin bitmesinin ardından memleketleri Uşak’ın Sivaslı ilçesine götürülmesi ve bugün düzenlenecek cenaze töreniyle defnedilmesi bekleniyor.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla başlatılan soruşturma sürüyor.