FB TV’ye konuşan 19 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulüpte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, takıma katıldığı ilk andan itibaren sıcak bir ortamla karşılaştığını ifade etti. Kulüp çalışanlarının ve teknik heyetin yaklaşımının kendisine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Sezonun son bölümüne tam anlamıyla konsantre olduklarını aktaran Cherif, kalan haftaların büyük önem taşıdığını söyledi. Takım olarak en iyi performansı ortaya koymak istediklerini belirten genç oyuncu, ligde kalan maçların tamamını kazanarak şampiyonluğa ulaşmayı amaçladıklarını dile getirdi. Türkiye Kupası’nı da kazanmak istediklerini ifade eden Cherif, hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çalıştıklarını kaydetti.

Takım arkadaşları Marco Asensio, Fred Rodrigues ve N’Golo Kante gibi tecrübeli isimlerle oynamanın kendisi için önemli bir kazanım olduğunu belirten Cherif, bu oyuncuların hem saha içinde hem de dışında kendisine destek olduğunu söyledi.

Bu futbolcuların tecrübelerinden faydalandığını ifade eden genç golcü, üst düzey isimlerle birlikte oynamanın gelişimine katkı sağladığını dile getirdi. Takımdaki tüm oyunculardan bir şeyler öğrenmeye çalıştığını belirten Cherif, bunun performansına olumlu yansıdığını aktardı.

Teknik direktör Domenico Tedesco ile iyi bir iletişim kurduklarını vurgulayan Cherif, hocasının kendisine sürekli geri bildirim verdiğini ve gelişimi için destek olduğunu söyledi.

Tedesco’nun taktiksel anlamda kendisine önemli katkılar sunduğunu belirten genç futbolcu, oyun bilgisini geliştirdiğini ve sahada daha bilinçli hareket ettiğini ifade etti.

Antrenmanlarda da kendisini geliştirmeye odaklandığını dile getiren Cherif, öğrenme sürecinin devam ettiğini ve daha çok çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

Genç oyuncu, sezonun kalan bölümünde taraftar desteğinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak açıklamasını tamamladı.