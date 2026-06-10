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Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması sürerken, geçtiğimiz sezonki performansıyla tartışmaların odağında yer alan Sidiki Cherif hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin genç golcüsüne Avrupa’dan birçok kulübün talip olduğu iddia edilirken, oyuncunun geleceğine dair kararın henüz verilmediği öğrenildi.

AVRUPA KULÜPLERİ YAKIN TAKİPTE

Takvim’in haberine göre Fenerbahçe’nin 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Henüz 19 yaşındaki genç forvetin özellikle Fransa ve İspanya’dan yoğun ilgi gördüğü ifade edildi.

FRANSA VE İSPANYA’DAN 6 TALİP

Haberde yer alan bilgilere göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden 4 kulüp ile İspanya La Liga’dan 2 takımın Sidiki Cherif için Fenerbahçe ile temasa geçtiği öne sürüldü. Kulüplerin oyuncuyu yakından takip ettiği ve transfer girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.

YÖNETİM KARAR AŞAMASINDA

Fenerbahçe yönetiminin genç futbolcunun geleceği konusunda henüz kesin bir karar vermediği öğrenildi. Kulüp içinde Cherif’in gelişim süreci ve potansiyeli konusunda farklı görüşlerin bulunduğu, oyuncunun performansının teknik ekip tarafından detaylı şekilde değerlendirildiği aktarıldı.

SON SÖZ TEKNİK HEYETTE

Sarı-lacivertli ekipte Sidiki Cherif’in geleceğine ilişkin nihai kararın teknik heyetin raporu doğrultusunda şekilleneceği belirtildi. Oyuncuya gelecek tekliflerin de bu değerlendirme sonrasında masaya yatırılacağı ve kulübün yol haritasının netleşeceği ifade edildi.

GENÇ YAŞINA RAĞMEN DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe’nin gelecek yatırımları arasında gösterilen Sidiki Cherif, genç yaşına rağmen Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı. Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncunun gelişimini göz önünde bulundurarak hem sportif hem de ekonomik açıdan en doğru kararı vermeyi hedeflediği öğrenildi.