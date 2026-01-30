Trendyol Süper Lig’in dev takımlarından Fenerbahçe, forvet transferi için Angers forması giyen 19 yaşındaki Sidiki Cherif’i kadrosuna katmak üzere.

ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ın da ilgisine rağmen, Sidiki Cherif İngiltere’ye transfer olmamayı tercih etti ve şimdilik Fenerbahçe seçeneğine öncelik veriyor.

Fransız ekibi, genç forvet için 25 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe ise pazarlıklara devam ediyor.

Ligue 1’de bu sezon 19 maçta toplam 1164 dakika süre alan Gine asıllı Fransız oyuncu, 4 kez fileleri havalandırdı.