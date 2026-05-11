Antalya / Ömer Faruk Güder / Yeniçağ

Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Atlı Jandarma Timleri, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Manavgat ilçesinde bulunan Side Antik Kenti’nde huzur ve güvenliğini sağlıyor.

Atlı Jandarma Timleri yaz sezonu boyunca turist yoğunluğunun bulunduğu sahil şeridi, ören yerleri ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde devriye faaliyetleri icra ederek emniyet ve asayişin sağlanmasına desek olacak. Her yıl uygulanan Atlı Jandarma Tim görevi antik kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor bölgeye renk katıyor.