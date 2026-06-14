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Kaynak: AA / DHA / İHA

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan, köy yolunu ulaşıma kapattı. Yolun bazı bölümlerinin çökmesi nedeniyle vatandaşlar karşıya geçebilmek için halat kullanmak zorunda kaldı.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren yoğun yağış, Yeşildere köyü yolunda heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu kapatırken, bazı noktalarda yolun büyük bölümünün zarar gördüğü belirtildi.

ULAŞIM TAMAMEN DURDU

Heyelan nedeniyle Yeşildere köyüne ulaşım sağlayan yol kullanılamaz hale geldi. Yolun çökmesiyle birlikte köy sakinleri günlük yaşamlarında zorluk yaşarken, bölgedeki ulaşım tamamen durdu.

Özellikle çöken yol kesiminde vatandaşların karşı tarafa geçebilmek için halat yardımı kullandığı görüldü. Tehlikeli geçiş anları cep telefonu kameralarına da yansıdı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri ile Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, olası risklere karşı bölgede güvenlik önlemleri aldı.

YOLUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yetkililer, heyelan nedeniyle kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bölgede toprak kayması riskine karşı incelemeler devam ederken, vatandaşların güvenlik amacıyla uyarılara dikkat etmeleri istendi.

Şiddetli yağışın ardından yaşanan heyelan, bölgede hem ulaşımı aksattı hem de vatandaşlara zor anlar yaşattı.