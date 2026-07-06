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Kaynak: AA

Bangladeş’te günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağışlar can kaybına neden oldu. Cox’s Bazar bölgesinde meydana gelen heyelanlarda, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

HEYELANLAR KAMPLARI DA VURDU

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, heyelanlar, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) sığındığı kampların yanı sıra bölgenin farklı noktalarında da etkili oldu. İlk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR RİSKİ ARTIRDI

Yerel basında yer alan bilgilere göre, bölgede bir süredir devam eden yoğun yağışlar toprak kaymalarına neden oldu. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının yeni heyelan risklerini de beraberinde getirdiğini belirtti.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yerel yetkililer, yüksek risk taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşlara daha güvenli alanlara geçmeleri çağrısında bulundu. Bölgede yağışların etkisini sürdürmesi nedeniyle ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.