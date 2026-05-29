Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde ülke genelinde kapalı ve yağışlı hava hakim olurken, yer yer kuvvetli sağanaklar aniden bastırarak ulaşımı ve günlük yaşamı zorlaştırdı.

HATAY VE OSMANİYE’DE SU BASKINLARI

Sarı kodlu meteorolojik uyarının ardından Hatay ve Osmaniye’de sabah saatlerinde sağanak ve yer yer dolu yağışı görüldü. Hatay’ın Hassa ve Dörtyol ilçelerinde bazı dereler taştı; evler, bahçeler ve sokaklar su altında kaldı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikte de aksamalar meydana geldi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde de derelerin taşmasıyla tarım arazileri zarar gördü, bazı köy yolları ile istinat duvarları çöktü. Belediye ekipleri bölgede su tahliye ve onarım çalışmalarına başladı. Ayrıca su baskını nedeniyle evinde mahsur kalan bir kadın ekipler tarafından kurtarıldı. Bir kümesteki tavuk ve civcivlerin de sel sularında telef olduğu bildirildi.

Bahçe ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu park halindeki bazı TIR’lar sürüklenerek hasar gördü. İmamoğlu ilçesinde ise su basan evindeki kedisini son anda kurtaran bir vatandaş dikkat çekti.

ORDU’DA KÖPRÜ HASARI

Ordu’da etkili olan sağanak sonrası Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi Yalıköy bağlantı yolundaki bir köprüde kısmi çökme meydana geldi. Dere debisinin yükselmesiyle oluşan hasar sonrası bölgeye ekipler sevk edildi, güvenlik önlemleri alınarak trafik alternatif güzergâhlara yönlendirildi. Yetkililer, yağışların sürebileceği uyarısında bulundu.

BURSA’DA SEL ETKİSİ

Bursa’nın Keles ilçesi Davutlar Mahallesi’nde etkili olan sağanak, su taşkınlarına yol açtı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı evleri su bastı, depo olarak kullanılan bir yapının çatısında kısmi çökme yaşandı. Tarım ekipmanlarının da zarar gördüğü olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

RİZE’DE TAŞKINLAR

Rize’de sabah saatlerinde başlayan yağış, Gülbahar Mahallesi’nde menfezlerin taşmasına neden oldu. Cadde ve sokaklar suyla dolarken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

GAZİANTEP’TE REKOR YAĞIŞ

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde gece başlayan ve sabaha kadar devam eden sağanak, bölgede yaşamı olumsuz etkiledi. Amanos Dağları eteklerindeki Hasanlök ve Kayabaşı mahallelerinde derelerin taşması sonucu evler, ahırlar ve bahçeler su altında kaldı.

Ahırlarda mahsur kalan iki çoban ve hayvanları kurtarılırken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. İslahiye Belediye Başkanı, bölgede son 70 yılın en yüksek yağış seviyelerinin kaydedildiğini belirtti.