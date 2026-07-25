Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, fırtına nedeniyle iki ayrı caminin minaresi devrildi. Olayda, bazı binaların çatıları ve araçlar hasar gördü.
Şiddetli fırtına iki minareyi yıktı: Kırıkkale’de büyük hasar
Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle iki farklı caminin minaresi yıkılırken, binalarda ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
1 7
Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde meydana geldi. İlçede etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Keskin ilçe merkezindeki Gündoğdu Camisi ile merkeze bağlı Cabatobası köyünde bulunan caminin minaresi devrildi.
2 7
Can kaybı ya da yaralanmanın meydana gelmediği iki ayrı olayda minarelerin devrilmesi sırasında bazı binaların çatıları ve araçlarda hasar meydana geldi.
3 7
Ayrıca ilçedeki bazı binaların çatılarından kopan parçalar ise park halindeki araçlara zarar verdi.
4 7
5 7
6 7
7 7