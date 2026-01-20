Atlas Çağlayan, henüz 17 yaşında, el bebek gül bebek büyütüldüğü her halinden belli olan, korunmuş, hayatın sert tarafıyla çok erken tanışmamış çocuklardan biriydi. Güzel yüzlüydü. Temizdi. Belki de tam da bu yüzden dikkat çekti. Belki tam da bu yüzden hedef oldu. Şiddete meyilli başka bir çocuğun gözünde, fazla “rahat”, fazla “korunmuş”, fazla “şanslı"ydı. Kıskandıracak kadar.

Bir kafede, sıradan bir şekilde arkadaşlarıyla otururken, “yan baktın” gibi klişe bir kavga sebebiyle 15 yaşındaki başka bir çocuk tarafından bıçaklandı ve hayatını kaybetti. Yetmedi, Atlas’ın ailesi tehdit edilmeye başlandı.

Bu olay tek başına ele alındığında bir “asayiş haberi” gibi okunabilir. Oysa değil. Çünkü Atlas, son yıllarda giderek sıklaşan bir zincirin yeni halkası. Benzer yaşlar, benzer gerekçeler, benzer bir sonuç: Erken yaşta öğrenilmiş şiddet ve geç kalan bir devlet.

Bu yüzden mesele Atlas’ı kaybetmiş olmamızdan ibaret değil. Mesele, çocukların çocuklara yönelttiği bu öfkenin neden bu kadar görünür, bu kadar rahat ve bu kadar sonuçsuz hale geldiği.

Şiddetin yaşı düştü

“Şiddetin yaşı düştü” ifadesi bir tahmin cümlesi değil. Adalet Bakanlığı ve TÜİK verileri, son on beş yılda suça sürüklenen çocuk sayısında düzenli bir artış olduğunu gösteriyor. Daha çarpıcı olan ise yaş dağılımı: Şiddet suçları, özellikle bıçaklı yaralama ve tehdit, artık ağırlıklı olarak 12–15 yaş bandında yoğunlaşıyor. Yani şiddetin yaşı gözle görülür biçimde düşüyor.

Ama bu tabloya eşlik eden başka bir gerçek var ve belki de en tehlikelisi bu: Hukuki uygulamada “çocuk” kavramı, ağır şiddet içeren dosyalarda bile çoğu zaman otomatik bir hafifletme gerekçesine dönüşüyor. Algılama yeteneği, yönlendirilme ihtimali, gelişim düzeyi… Elbette önemli. Ancak pratikte bu kavramlar çoğu zaman gerçekten tartışılmıyor; dosyayı yumuşatan, sorgulanmayan kalıplar hâline geliyor.

Sonuç ne oluyor? Bir yandan caydırıcılık ortadan kalkıyor. Diğer yandan toplumda şu düşünce yerleşiyor: “Nasıl olsa çocuk.” Böylece “çocuk” kavramı, korunması gereken bir statü olmaktan çıkıp, suç karşısında bir kalkana dönüşüyor.

Devletin rolü de tam burada tartışmalı hale geliyor. Çünkü devlet çoğu zaman şiddet olduktan sonra sahneye çıkıyor. Öncesinde, okulda, mahallede, sosyal hizmetlerde neredeyse görünmüyor. Bu yüzden koruyucu bir aktör olmaktan çok, olup biteni izleyen bir yapıya dönüşüyor.

Cezasızlık algısı: güvensiz bir toplum, daralan hayatlar

Asıl yıkıcı olan ise, cezasızlık algısının yarattığı güvensizlik. Bir suçun sonucunun belirsiz olması, yalnızca failleri cesaretlendirmiyor; toplumun tamamını tedirgin ediyor. İnsanlar artık sokağa çıkarken, çocuklarını parka gönderirken, gençler arkadaşlarıyla buluşurken sürekli bir hesap yapıyor.

Şiddetin yaşı düşerken, güvenli alanlar da hızla küçülüyor.

Bu güvensizlik en çok çocukları vuruyor. Aileler, çocuklarını parka tek başına göndermeye çekiniyor. Gençler arkadaşlarıyla rahatça gezemiyor. Hayat, onlar için görünmez sınırlarla daralıyor.

Bu sadece fiziksel bir korku da değil. Aynı zamanda psikolojik bir yük. Sürekli tetikte olmak, sürekli “aman karışma” demek, çocuklara erken yaşta bir şey öğretiyor: Bu toplum güvenli değil.

Cezasızlık, yalnızca hukuki bir sorun değil; gündelik hayatı daraltan bir toplumsal zehir. Kamusal alanı boşaltıyor, korkuyu sıradanlaştırıyor.

Bir ülkede çocuklar sokakta oynayamıyorsa, gençler yan yana durmaktan çekiniyorsa, aileler her gün “başına bir şey gelir mi” korkusuyla yaşıyorsa, mesele bireysel suçların çok ötesindedir.

Atlas Çağlayan’ın ölümü bir “gençlik sorunu” değil. Bu, çocuklar için giderek daha tehlikeli hale gelen bir toplumun aynası. Bu yüzden “Atlas için Adalet” demek, yalnızca Atlas için adalet istemek değil; çocukların korkmadan büyüyebileceği, ailelerin her gün endişeyle uyanmadığı bir toplum istemektir.