Yeniçağ Gazetesi
12 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Şiddete karşı sahne dediler: Kayserili öğretmenlerden ezber bozan 'yarın' çıkışı

Şiddete karşı sahne dediler: Kayserili öğretmenlerden ezber bozan 'yarın' çıkışı

Kayseri’de bir araya gelen fedakâr eğitimciler, son dönemde okullarda artış gösteren şiddet olaylarına karşı sessiz kalmadı. Tamamı öğretmenlerden oluşan tiyatro topluluğu, kalem aldıkları ‘Yarın’ adlı oyunla, şiddet kurbanı meslektaşlarını ve öğrencilerini sahnede andı.

Haberi Paylaş
Şiddete karşı sahne dediler: Kayserili öğretmenlerden ezber bozan 'yarın' çıkışı - Resim: 1

Kayseri’de üç yıldır sanat icra eden 16 kişilik öğretmen grubu, bu kez toplumsal bir yaraya parmak basmak için perdelerini açtı. Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda sergilenen oyunda, öğretmenlere bu kez kendi çocukları da eşlik etti. Toplam 30 kişilik ekibin performans sergilediği gösteri; protokol üyeleri, eğitimciler ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

1 13
Şiddete karşı sahne dediler: Kayserili öğretmenlerden ezber bozan 'yarın' çıkışı - Resim: 2

Oyunun senaryosunu kaleme alan ve yönetmenliğini üstlenen öğretmen Yusuf Balaban, projenin çıkış noktasını şu sözlerle özetledi:

2 13
Şiddete karşı sahne dediler: Kayserili öğretmenlerden ezber bozan 'yarın' çıkışı - Resim: 3

"Ülkemizde yaşanmasını hayal dahi etmediğimiz olaylar tanıklık ettik. Bakanlığımız ve emniyet birimlerimiz gerekli tedbirleri alıyor ancak biz de sanatçılar olarak bu duruma duyarsız kalamazdık. Okul baskınları ve şehit edilen öğretmenlerimize karşı bir farkındalık oluşturmak istedik."

3 13
Şiddete karşı sahne dediler: Kayserili öğretmenlerden ezber bozan 'yarın' çıkışı - Resim: 4

Daha önce farklı yazarların eserlerini sahneleyen topluluk, bu kez bir ilke imza attı. Tamamı yerli ve ekibe ait olan ‘Yarın’ oyunuyla ilk kez izleyici karşısına çıkan öğretmenler, "Kötülüğü umutla yenebiliriz" mesajı verdi.

4 13
Şiddete karşı sahne dediler: Kayserili öğretmenlerden ezber bozan 'yarın' çıkışı - Resim: 5

Ekip Yapısı: 16 kadrolu öğretmen ve çocukları.
Amaç: Okulda şiddete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak.
İzleyici: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve çok sayıda vatandaş.

5 13
Şiddete karşı sahne dediler: Kayserili öğretmenlerden ezber bozan 'yarın' çıkışı - Resim: 6

Kayseri Halk Eğitimi bünyesinde bir araya gelen bu özel ekip, sanatın iyileştirici gücüyle toplumsal sorunlara ayna tutmaya devam edeceklerini belirtti.

6 13
Şiddete karşı sahne dediler: Kayserili öğretmenlerden ezber bozan 'yarın' çıkışı - Resim: 7
7 13
Şiddete karşı sahne dediler: Kayserili öğretmenlerden ezber bozan 'yarın' çıkışı - Resim: 8
8 13
Şiddete karşı sahne dediler: Kayserili öğretmenlerden ezber bozan 'yarın' çıkışı - Resim: 9
9 13
Şiddete karşı sahne dediler: Kayserili öğretmenlerden ezber bozan 'yarın' çıkışı - Resim: 10
10 13
Şiddete karşı sahne dediler: Kayserili öğretmenlerden ezber bozan 'yarın' çıkışı - Resim: 11
11 13
Şiddete karşı sahne dediler: Kayserili öğretmenlerden ezber bozan 'yarın' çıkışı - Resim: 12
12 13
Şiddete karşı sahne dediler: Kayserili öğretmenlerden ezber bozan 'yarın' çıkışı - Resim: 13
13 13
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro