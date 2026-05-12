Kayseri’de üç yıldır sanat icra eden 16 kişilik öğretmen grubu, bu kez toplumsal bir yaraya parmak basmak için perdelerini açtı. Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda sergilenen oyunda, öğretmenlere bu kez kendi çocukları da eşlik etti. Toplam 30 kişilik ekibin performans sergilediği gösteri; protokol üyeleri, eğitimciler ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.
Şiddete karşı sahne dediler: Kayserili öğretmenlerden ezber bozan 'yarın' çıkışı
Kayseri’de bir araya gelen fedakâr eğitimciler, son dönemde okullarda artış gösteren şiddet olaylarına karşı sessiz kalmadı. Tamamı öğretmenlerden oluşan tiyatro topluluğu, kalem aldıkları ‘Yarın’ adlı oyunla, şiddet kurbanı meslektaşlarını ve öğrencilerini sahnede andı.
Oyunun senaryosunu kaleme alan ve yönetmenliğini üstlenen öğretmen Yusuf Balaban, projenin çıkış noktasını şu sözlerle özetledi:
"Ülkemizde yaşanmasını hayal dahi etmediğimiz olaylar tanıklık ettik. Bakanlığımız ve emniyet birimlerimiz gerekli tedbirleri alıyor ancak biz de sanatçılar olarak bu duruma duyarsız kalamazdık. Okul baskınları ve şehit edilen öğretmenlerimize karşı bir farkındalık oluşturmak istedik."
Daha önce farklı yazarların eserlerini sahneleyen topluluk, bu kez bir ilke imza attı. Tamamı yerli ve ekibe ait olan ‘Yarın’ oyunuyla ilk kez izleyici karşısına çıkan öğretmenler, "Kötülüğü umutla yenebiliriz" mesajı verdi.
İzleyici: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve çok sayıda vatandaş.
Kayseri Halk Eğitimi bünyesinde bir araya gelen bu özel ekip, sanatın iyileştirici gücüyle toplumsal sorunlara ayna tutmaya devam edeceklerini belirtti.