Şiddete karşı sahne dediler: Kayserili öğretmenlerden ezber bozan 'yarın' çıkışı

Kayseri’de üç yıldır sanat icra eden 16 kişilik öğretmen grubu, bu kez toplumsal bir yaraya parmak basmak için perdelerini açtı. Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda sergilenen oyunda, öğretmenlere bu kez kendi çocukları da eşlik etti. Toplam 30 kişilik ekibin performans sergilediği gösteri; protokol üyeleri, eğitimciler ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.