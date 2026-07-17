Yeniçağ Gazetesi
17 Temmuz 2026 Cuma
İstanbul 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Sıcaktan bunalan hayvanlar çareyi gölette buldu

Sıcaktan bunalan hayvanlar çareyi gölette buldu

Erzincan'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle besiciler, sıcaktan bunalan büyükbaş hayvanlarını gölete sokarak serinletiyor.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Sıcaktan bunalan hayvanlar çareyi gölette buldu - Resim: 1

Kentte etkisini artıran sıcak hava, insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor.

1 5
Sıcaktan bunalan hayvanlar çareyi gölette buldu - Resim: 2

Mertekli Mahallesi'nde besicilik yapan vatandaşlar, öğle saatlerinde bunalan inek sürülerini gölete yönlendirerek serinlemelerini sağlıyor.

2 5
Sıcaktan bunalan hayvanlar çareyi gölette buldu - Resim: 3

Büyükbaş hayvanlara çobanlık yapan Veysel Fırat, bu yıl yaşanan aşırı sıcakların hayvanları olumsuz etkilediğini belirtti.

3 5
Sıcaktan bunalan hayvanlar çareyi gölette buldu - Resim: 4

Sıcak havanın zaman zaman hayvanların hastalanmasına da neden olduğunu ifade eden Fırat, öğle saatlerinde hayvanların serinlemek için suya girmeyi tercih ettiğini söyledi.

4 5
Sıcaktan bunalan hayvanlar çareyi gölette buldu - Resim: 5

Fırat, "Öğle saatlerinde sıcaklık iyice artınca hayvanlar suya yöneliyor. Gölete girip bir süre suda kalarak serinliyorlar. Böylece sıcak havanın etkisini daha rahat atlatıyorlar." diye konuştu.

5 5
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro