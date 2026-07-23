Kaynak: İHA

Sivas Şarkışla Damlaca Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri İstasyon cami kubbesi üzerinde mahsur kalan ve sıcaktan baygınlık geçirmek üzere olan leyleği fark etti. Vatandaşlar ve mahalle muhtarı durumu Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle cami kubbesine ulaşarak sıcaktan ölmek üzere olan leyleği kurtardı. Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla su ile ıslatılan leylek bir süre sonra kendine gelebildi. Leylek daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

'MAHSUR KALDIĞI YERDEN İNDİRDİK'

Leyleği caminin kubbesinden kurtardıklarını ifade eden mahalle muhtarı Ahmet Turan Gürlevik, "Camimizin kubbesinde mahsur kalan leyleği gördük. 112 ekiplerini aradık ve onlar da itfaiye ekiplerini yönlendirdi. Leyleği mahsur kaldığı yerden indirdik. Leyleği Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edeceğiz" diye konuştu.