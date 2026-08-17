Tropikal Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle birlikte iklim dünyasında alarm zilleri çalmaya başladı. Columbia Üniversitesi Uluslararası İklim ve Toplum Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Pasifik'teki Nino 3.4 bölgesinde deniz yüzeyi sıcaklık anomalileri uzun dönem ortalamasının 2,1 derece üzerine çıktı. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tahminleri de El Nino'nun ağustos-ekim döneminde küresel ölçekte baskın hale geleceğine işaret ediyor.
Sıcaklık ve kuraklık riski kapıda: "Tarihi" El Nino ile Hint Okyanusu Dipolü çakışıyor
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, güçlenen El Nino olayının Pozitif Hint Okyanusu Dipolü ile aynı döneme denk gelmesinin küresel iklim risklerini katlayacağını açıkladı.Kaynak: AA
TARİHİ SEVİYELERE ULAŞABİLİR
Süreci değerlendiren Prof. Dr. Levent Kurnaz, deniz yüzeyi sıcaklığındaki 2,1 derecelik artışın "çok güçlü El Nino" kategorisine girdiğini belirterek, önümüzdeki aylarda tahmin edilen 2,9 derecelik artışın gerçekleşmesi durumunda, 1997-1998 ve 2015-2016 yıllarında yaşanan ve tarihe geçen en güçlü El Nino olaylarının bile geride bırakılabileceğini vurguladı. Kurnaz, referans noktası alınan Nino 3.4 bölgesinin hem okyanus ısınma sinyalini hem de atmosferik tepkiyi en net yansıtan kritik hat olduğunu belirtti.
İKİ DEV İKLİM OLAYI BİRBİRİNİ BESLİYOR
Gelecek dönemde sadece El Nino'nun değil, Hint Okyanusu'nun batısının sıcak, doğusunun ise soğuk olduğu Pozitif Hint Okyanusu Dipolü'nün de eş zamanlı olarak etkili olması bekleniyor.
Kurnaz, El Nino'nun Pasifik'teki alize rüzgarlarını zayıflatarak Hint Okyanusu'ndaki pozitif dipol oluşumunu kolaylaştırdığını ve bu iki sistemin birbirini güçlendirdiğini ifade etti. Bu çakışmanın özellikle Hint Okyanusu havzası etrafındaki ülkelerde kuraklık, orman yangınları ve sel risklerini katlayacağı kaydedildi.
REKOR SICAKLIKLAR VE KÜRESEL KURAKLIK RİSKİ
Güçlü El Nino ve dipol birleşiminin yol açacağı başlıca küresel etkiler şu şekilde sıralanıyor:
Sıcaklık Rekorları: Zaten yükselişte olan küresel sıcaklıkların üzerine El Nino'nun eklenmesiyle dünya genelinde yeni sıcaklık rekorları görülebilecek.
Yağış Dengesinde Bozulma: Endonezya, Doğu Avustralya ve Güney Afrika'da kuraklık riski artarken; Doğu Pasifik kıyıları ile Güney Amerika'nın batısında şiddetli yağış ve sel olayları yaşanabilecek.
Gıda Güvenliği Baskısı: Güneydoğu Asya'da pirinç üretimi başta olmak üzere tarımsal rekoltede ciddi düşüşler yaşanabileceği öngörülüyor.
Kasırgalar: Atlantik Okyanusu'ndaki kasırga aktivitesinde ise baskılanma bekleniyor.
TÜRKİYE NASIL ETKİLENECEK?
Türkiye'nin El Nino'nun direkt etki alanının merkezinde yer almadığını belirten Prof. Dr. Levent Kurnaz, buna karşın Akdeniz havzasında sonbahar ve kış aylarının daha sıcak ve kurak geçme eğilimi taşıdığını ifade etti. Kurnaz, Türkiye genelinde sıcaklık anomalilerinin devam etmesiyle birlikte orman yangını sezonunun uzayabileceği uyarısında bulundu.