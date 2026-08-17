Sıcaklık ve kuraklık riski kapıda: "Tarihi" El Nino ile Hint Okyanusu Dipolü çakışıyor

TARİHİ SEVİYELERE ULAŞABİLİR

Süreci değerlendiren Prof. Dr. Levent Kurnaz, deniz yüzeyi sıcaklığındaki 2,1 derecelik artışın "çok güçlü El Nino" kategorisine girdiğini belirterek, önümüzdeki aylarda tahmin edilen 2,9 derecelik artışın gerçekleşmesi durumunda, 1997-1998 ve 2015-2016 yıllarında yaşanan ve tarihe geçen en güçlü El Nino olaylarının bile geride bırakılabileceğini vurguladı. Kurnaz, referans noktası alınan Nino 3.4 bölgesinin hem okyanus ısınma sinyalini hem de atmosferik tepkiyi en net yansıtan kritik hat olduğunu belirtti.