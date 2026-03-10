Uzun yıllar boyunca bebeklerin cinsiyet oranının sadece genetik faktörlere bağlı olduğu ve çevresel değişimlerden etkilenmediği düşünülüyordu. Ancak PNAS dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, bu tezi kökten değiştiriyor. Sahraaltı Afrika ve Hindistan’da 5 milyondan fazla doğumu inceleyen uzmanlar, iklim krizinin demografik yapıyı bozduğunu saptadı.

KRİTİK EŞİK: 20 DERECE

Euronews'in haberine göre, sıcaklığın 20 derece ve üzerine çıkması erkek fetüsler için kritik bir risk oluşturuyor. Sıcaklık artışının, annenin vücut ısısını düzenleme kapasitesini zorladığı ve bu durumun özellikle erkek bebeklerde doğum öncesi ölüm (düşük) riskini tetiklediği belirlendi.

KÜRESEL ISINMA VE NÜFUS KRİZİ

Dünya meteoroloji örgütü'ne göre 2024, "tropikal geceler" açısından en sıcak ikinci yıl oldu.

Doğum oranları düşüşte: Avrupa başta olmak üzere birçok bölgede doğum oranları, nüfusun sabit kalması için gereken 2,1 seviyesinin çok altına, 1,5 bandına geriledi.

Sıcaklıkların artmaya devam etmesi, sadece iklimi değil, insan neslinin cinsiyet dengesini ve gelecekteki nüfus yapısını da ciddi şekilde tehdit ediyor.