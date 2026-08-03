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Kaynak: AA / İHA

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), ülke genelinde sıcak hava dalgasının etkisini artıracağını açıkladı. Yapılan değerlendirmeye göre pazartesi günü havanın güneşli ve mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Özellikle iç kesimlerde hava sıcaklığının 37 dereceye kadar yükselmesi öngörülürken, günün ilerleyen saatlerinde ülkenin güneyinde bulutlanmanın artacağı bildirildi.

ÜLKENİN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE TURUNCU ALARM

Aşırı sıcaklar nedeniyle Belçika'nın büyük bölümünde turuncu sıcaklık alarmı ilan edildi. Batı Flandre ve Doğu Flandre bölgelerinde ise bir seviye daha düşük olan sarı uyarı uygulanacak.

Kıyı kesimlerinde denizin etkisiyle hava sıcaklığının 30 derecenin altında kalmasının beklendiği aktarıldı.

UYARILAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji yetkilileri, salı günü sıcaklıkların yaklaşık 31 derece, çarşamba günü ise 28 derece seviyelerinde seyredeceğini açıkladı. Kıyı bölgeleri dışında ülke genelinde sarı sıcaklık uyarısının devam edeceği belirtildi.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARILAR YAPILDI

Turuncu sıcaklık alarmı, yüksek risk oluşturan aşırı sıcak hava koşullarını ifade ediyor. Yetkililer, vatandaşlara özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol su tüketmeleri ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Aşırı sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesi nedeniyle yerel yönetimlerin de gerekli tedbirleri aldığı bildirildi.