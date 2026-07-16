Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde, yaz mevsimiyle birlikte mevsim normallerinin üzerine çıkan kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar için harekete geçen köy büyükleri, hem serinletici hem de eğlenceli bir çözüm yolu geliştirdi.

Köy sakinleri, el birliğiyle hareket ederek bölgeden geçen dere suyunun önünü büyük taşlarla kapattı. Tamamen geleneksel imece yöntemiyle inşa edilen bu set, kısa sürede su birikmesini sağlayarak doğayla iç içe, güvenli bir yüzme havuzuna dönüştü.

Yapımı tamamlanan doğal havuz, köydeki çocukların en gözde oyun alanı haline geldi. Gün boyu serin suda yüzüp oyunlar oynayarak yaz tatilinin tadını çıkaran çocukların mutluluğu renkli görüntülere sahne oldu. Tamamen doğal bir ortamda gerçekleştirilen bu anlamlı dayanışma, hem çocukların hem de ailelerinin yüzünü güldürdü.