Kaynak: Haber Merkezi

Hatay / Mehmet Burgaç / Yeniçağ



6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen 3,5 yıla rağmen Hatay’da hayat normale dönmek yerine her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bölgede etkisini artıran ve mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden kavurucu sıcaklar, kentte kronikleşen elektrik kesintileriyle birleşince Hataylılar için yaşam adeta bir işkenceye dönüştü.

​KAVURUCU SICAKLARDA ELEKTRİKSİZ YAŞAM

Termometrelerin rekor seviyeleri gösterdiği Hatay’da, hemen her gün saatlerce süren elektrik kesintileri yaşanıyor. Özellikle konteyner kentlerde ve geçici yaşam alanlarında kalan vatandaşlar, aşırı sıcaklar altında klimalarını ve vantilatörlerini çalıştıramamaktan şikayetçi. Kesintiler nedeniyle buzdolaplarındaki gıdalar bozulurken, kronik hastalar ve yaşlılar sıcak havanın da etkisiyle ciddi hayati risklerle karşı karşıya kalıyor. Düzensiz voltaj dalgalanmaları ise zaten kıt kanaat geçinen halkın elektrikli ev aletlerini kullanılmaz hale getiriyor.

​PLANSIZ İHYA VE ALTYAPI ÇÖKÜŞÜ

Elektrik şebekesinin aşırı yüklenmeyi ve inşaat alanlarındaki bilinçsiz kazıları kaldıramaması, yetersiz altyapı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. İnşa ve ihya sürecinde kurumlar arası koordinasyonun sağlanamaması nedeniyle; bir gün yapılan çalışma, ertesi gün başka bir kazıyla atıl kalıyor. Kentin dört bir yanında plansızca açılan yollar, bozulan kaldırım ve şebeke hatları şehri tam bir karmaşanın ortasında bırakıyor.

​SUSUZLUK VE TOZ ÇİLESİ KATLANDI

Aşırı sıcaklarla birlikte artan su ihtiyacı, kesintiler ve çöken altyapı yüzünden karşılanamıyor. Hataylılar bir yandan kavurucu sıcakla, diğer yandan ise günlerce gelmeyen su deposu ve şebeke problemleriyle mücadele ediyor. Rüzgarın da etkisiyle inşaat ve yıkım alanlarından kalkan toz bulutları, sıcak havanın boğuculuğunu katlayarak halk sağlığını tehdit etmeyi sürdürüyor.

​Geçen 3,5 yıla rağmen bölgenin temel ihtiyacı olan kesintisiz enerji ve su altyapısının kurulamamış olması, "İhya süreci sıcak hava ve plansızlıkla birleşince yeni bir felakete dönüştü" tepkilerini beraberinde getiriyor. Hatay halkı acilen acil durum müdahalesi ve kalıcı altyapı çözümleri bekliyor.