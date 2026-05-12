Vatandaşların güvenli, konforlu ve sağlıklı yolculuk gerçekleştirebilmesi adına çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ ekipleri, Mesken, Heykel, Hürriyet, Korupark ve Emek olmak üzere 5 farklı bölgede eş zamanlı olarak klima kontrolleri gerçekleştirdi.
Sıcaklar bastırdı, düğmeye basıldı: Bursa’da yolcuları serinletecek haber
Bursa’da ekipler, yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte vatandaşların daha serin ve konforlu seyahat edebilmesi için toplu taşıma araçlarındaki klima denetimleri yaptı.
Denetimler sırasında otobüs içi sıcaklık değerleri ölçülerek klimaların aktif çalışıp çalışmadığı kontrol edildi. Yolcu konforunun artırılması hedefiyle sürdürülen çalışmalarda, eksiklik tespit edilen araçlarla ilgili gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapıldı.
Metro araçlarında ise yıllık klima bakım çalışmaları tamamlanarak filtre değişimleri, dezenfeksiyon ve bakım uygulamaları gerçekleştirildi.
BURULAŞ ekipleri tarafından yaz mevsimi boyunca denetimler düzenli olarak sürdürülecek.
Kaynak: İHA