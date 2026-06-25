Sıcaklar artınca tehlike büyüdü: Polis sahaya indi

Bu konuda ailelerimiz, çocuklarını tedbir amaçlı sürekli gözetim altında tutup, onları gözetleyip korumalıdır. Çünkü can gittiğinde bir daha hiçbir şekilde geri gelmiyor. Ölen zaten ölür ancak kalanlar her gün ölmektedir. Sıcaklar 2-3 ay boyunca sürmektedir ancak can kaybının acısı bir ömür anne babalarda sürmektedir.