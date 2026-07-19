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Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı 34-35 dereceyi görürken nem oranı da yükseldi. Klimalı evlerden çıkan İstanbullular soluğu Boğaz kıyısı, Karadeniz sahilleri ve ormanlık alanlarda aldı.

KARADENİZ KIYISI EN ÇOK TERCİH EDİLEN NOKTALARDANDI

İstanbul'un Karadeniz kıyısında yer alan Şile ve Kilyos sahilleri günün erken saatlerinden itibaren kalabalıklaşmaya başladı. Bazı vatandaşlar serinlemek için denize girerken bazıları sahil şeridinde yürüyüş yaptı ve güneşlendi. Şezlong ve şemsiyeler sabah saatlerinde dolarken, kafeler ve büfelere uzun kuyruklar oluştu. Aileler çocuklarıyla birlikte kumsalda vakit geçirerek sıcak havanın bunaltıcı etkisini unutmaya çalıştı.

BOĞAZ KIYISI VE SALACAK'TA BALIK KEYFİ

Avrupa ve Anadolu yakasını birleştiren Boğaz hattı da sıcak havadan kaçmak isteyenlerin uğrak yeri oldu. Üsküdar merkez ve Salacak sahili özellikle ailelerin ve gençlerin tercihiydi. Vatandaşlar olta takımlarıyla balık tutmayı denerken bir yandan da Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı manzarasının tadını çıkardı. Banklarda oturanlar kitap okudu, yürüyüş yapanlar fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirdi. Yanında masa, sandalye ve hasır halı getirenler çim alanlara yerleşti.

AVCILAR SAHİL PARKI VE MİLLET BAHÇELERİ DOLDU

Sahillerin yanı sıra şehir içindeki parklar da yoğun ilgi gördü. Avcılar Sahil Parkı'nda ağaç gölgeleri adeta kapışıldı. Vatandaşlar yürüyüş yollarında spor yaparken çocuklar oyun alanlarında enerjilerini attı. Millet bahçeleri ve mesire alanlarında da piknik yapan aileler gözlendi. Birçok kişi yanına getirdiği yiyeceklerle öğle yemeğini açık havada yedi.

BELGRAD ORMANI'NDA ADIM ATACAK YER KALMADI

Hafta sonunun en kalabalık noktalarından biri de Belgrad Ormanı oldu. Sarıyer ve Bahçeköy girişlerindeki piknik alanlarına gelen vatandaşlar izin verilen bölümlerde mangal yakıp semaverle çay demledi. Ormanın serin havası sıcaktan bunalanlara ilaç gibi geldi. Çocuklar bisiklet sürdü, bazı gruplar müzik eşliğinde eğlendi. Doğa yürüyüşü yapanlar ise ormanın göletleri çevresinde fotoğraf çekti.

Yetkililer sıcak havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtirken vatandaşlara 11.00 ile 16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bol sıvı tüketilmesi, açık renkli ve pamuklu kıyafet tercih edilmesi tavsiye edildi.