Kaynak: DHA

İstanbul'da bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyen vatandaşların adresi yine sahiller oldu. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen binlerce kişi, Bakırköy ve Silivri sahillerine akın ederek deniz kenarında vakit geçirdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sahillerde yoğunluk oluşurken, aileler gölgelik alanlarda piknik yaptı. Bazı vatandaşlar denize girerek serinlerken, bazıları ise sahil boyunca yürüyüş yapıp banklarda dinlenmeyi tercih etti.

SAHİLLERDE YOĞUNLUK YAŞANDI

Çocuklar oyun parklarında ve yeşil alanlarda eğlenirken, sahilde güneşlenenlerin sayısı da dikkat çekti. Özellikle öğleden sonra serinleyen havayla birlikte sahillerdeki kalabalık daha da arttı.

"GÜNEŞ BATINCA OLTAMI SALLAYACAĞIM"

Ailesiyle birlikte Bakırköy Sahili'ne gelen Uzeyir Timur, sıcak havadan kaçmak için sahili tercih ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Ev çok sıcak olduğu için buraya geldik. Ben balık tutacağım, ailem de burada oturacak. Güneş biraz batınca oltamı sallayacağım. 12.00 ile 13.00 saatleri çok sıcak oluyor ama 15.00'ten sonra burası gerçekten çok güzel. Gölge alanlar aileler için oldukça ideal."

"AÇIK HAVA HEPİMİZE İYİ GELİYOR"

Fatma Tuncil ise ailesiyle birlikte sahile nefes almaya geldiklerini ifade ederek, "Metropolde yaşıyoruz, herkes iç içe. Açık hava hepimize iyi geliyor. Hava çok nemli ama sahil kenarında esinti olduğu için daha rahat hissediyoruz." dedi.

"HAFTA SONLARI HER ZAMANKİ GİBİ KALABALIK"

Ailesiyle piknik yapan Melis Özgür de, "Bugün hava çok güzel. Dün yağmur vardı, gelemedik. Bugün ise herkes ailesiyle birlikte sahilde. Hafta sonları zaten kalabalık oluyor, bugün de pazar olduğu için yoğunluk var." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji yetkilileri ise sıcak havanın etkisini sürdürdüğünü belirterek, özellikle günün en sıcak saatlerinde uzun süre güneş altında kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda vatandaşları uyardı.