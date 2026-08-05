Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı yaz günlerinde, şehir hayatında yaşayan sokak hayvanları için en büyük tehlike susuzluk ve açlıktır. Uzmanlara göre, kediler, köpekler, kuşlar ve kirpiler gibi canlılar, su kaynaklarına erişmekte büyük güçlük çekerler. Bu nedenle, evimizin veya iş yerimizin önüne koyacağımız bir kap su ve bir avuç mama, onların hayatta kalmasında hayati bir rol oynamaktadır.

SUSUZLUK HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Sokak hayvanları için su bulmak, besin bulmaktan çok daha acil ve kritik bir ihtiyaçtır. Özellikle asfalt ve beton zeminlerin gün boyu güneş alarak aşırı ısınması, sokaktaki dostlarımızın vücut ısılarını hızla yükseltir. Kuşlar, kediler ve köpekler tıpkı insanlar gibi terleyerek serinleyemezler; bu yüzden nefes yoluyla veya patilerinden ısı atmaya çalışırlar. Yeterli su bulamadıklarında ise kısa süre içinde dehidrasyon (sıvı kaybı), organ yetmezliği ve hatta sıcak çarpması nedeniyle ölümcül tehlikelerle karşı karşıya kalırlar.

ENERJİ TASARRUFU VE HAYATTA KALMA

Kavurucu sıcaklarda yiyecek bulmak da sokak hayvanları için oldukça yorucudur. Uzun süre aç kalan hayvanların metabolizması zayıflar, bağışıklık sistemleri çöker ve hastalıklara karşı savunmasız hale gelirler. Kap önüne bırakılan temiz mama, onların çok fazla enerji harcamadan beslenmesini sağlar.

BU BASİT ADIMLARLA HAYAT KURTARIN

Sokaktaki canlar için yapabileceğiniz bu iyilik hareketi oldukça kolaydır ancak dikkat edilmesi gereken bazı küçük detaylar vardır:

Suyu Taze ve Gölgede Tutun: Kapların doğrudan güneş almayan, gölge yerlerde bulunması suyun serin kalmasını sağlar. Ayrıca suyun her gün en az bir kez yenilenmesi ve kabın hijyenik olması hayati önem taşır.

Uygun Mama Seçimi: Aşırı tuzlu, baharatlı ev yemekleri yerine kuru mama tercih edilmeli; lezzetli ve besleyici gıdalar verilmelidir.

Kuşlar İçin Sığ Kaplar: Sadece kediler ve köpekler değil, serçe ve güvercin gibi kuşlar da unutulmamalıdır. Balkonlara veya duvar kenarlarına konulacak sığ su kapları kuşların da su ihtiyacını karşılar.



