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Kaynak: AA

İstanbul'da sıcak havanın etkisini artırmasıyla vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti.

Kent genelinde sıcaklık yüksek seyrederken, bazı vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazıları ise sahil kenarlarındaki gölgelik alanlarda dinlendi.

SAHİLLER DOLDU

Avrupa Yakası'nda Eminönü ve Sarayburnu sahilleri, sıcak havadan bunalan İstanbulluların en çok tercih ettiği noktalar arasında yer aldı.

Pazar gününü ailesiyle piknik yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar sahil kenarlarında vakit geçirirken, bazıları serinlemek için denize girdi. Kimi vatandaşlar ise getirdikleri sandalyelerle ağaç altlarında oturdu, bazıları da sahil boyunca yürüyüş yaptı.

ADALAR İSKELESİNDE YOĞUNLUK

Hafta sonunu Adalar'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Kabataş Transfer Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Vapur sefer saatlerinde iskele girişlerinde ve bekleme alanlarında kalabalık yaşandığı görüldü.

BOĞAZ'DA SERİNLEDİLER

Sıcak havadan kaçmak isteyen bazı vatandaşlar ise İstanbul Boğazı'nda yüzdü.

Bebek Sahili'nde denize girenler ve güneşlenenlerin yanı sıra Bebek Parkı'ndaki gölgelik alanları tercih eden vatandaşlar, banklarda ve kamp sandalyelerinde dinlenerek piknik yaptı.