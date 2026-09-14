Oxford Üniversitesi tarafından İngiltere'de gerçekleştirilen ve yaklaşık 980 bin kişinin ortalama 14 yıl boyunca takip edildiği araştırmada, çok sıcak içecek tüketimi ile yemek borusu kanserinin bir türü arasındaki ilişki inceleme altına alındı.
Sıcak çay ve kahve tüketenler yandı: Uzmanlar büyük riski açıkladı
Oxford Üniversitesi, gerçekleştirdiği araştırmada çay ve kahveyi çok sıcak' tüketmek bir tür yemek borusu kanseri riskini 3 kat artırdığını ortaya koydu. Uzmanlar riskin miktar değil ısı kaynaklı olduğunu ifade ederken, en önemli risk faktörlerinin yine sigara ve alkol olduğuna vurgu yaptı.Kaynak: Haber Merkezi
Çalışmada, kahve veya çayı 'çok sıcak' tükettiğini beyan eden kişilerin, bu içecekleri 'sıcak veya ilik' içenlere kıyasla yassı hücreli karsinom riskinin üç kat daha yüksek olduğu ifade edildi.
Araştırmacılar, söz konusu risk artışında çay veya kahvenin bileşenlerinden ziyade yüksek sıcaklığın etkili olduğunu değerlendirdi. Yüksek ısının yemek borusu dokusunda zamanla hücresel hasara yol açabileceği ifade edilirken, çalışmanın metodolojisi ve sonuçların pratik karşılığı uzmanlar tarafından değerlendirildi.
Oxford Üniversitesi tarafından İngiltere'de yürütülen ve yaklaşık 980 bin kişinin ortalama 14 yıl boyunca takip edildiği araştırmada, çok sıcak içecek tüketimi ile yemek borusu kanserinin bir türü arasındaki ilişki incelendi. Çalışmada, kahve veya çayı 'çok sıcak' tükettiğini beyan eden kişilerin, bu içecekleri 'sıcak veya ılık' içenlere kıyasla yassı hücreli karsinom riskinin üç kat daha yüksek olduğu kaydedildi.
Araştırmacılar, söz konusu risk artışında çay veya kahvenin bileşenlerinden ziyade yüksek sıcaklığın etkili olduğunu değerlendiriyor. Yüksek ısının yemek borusu dokusunda zamanla hücresel hasara yol açabileceği belirtilirken, çalışmanın metodolojisi ve sonuçların pratik karşılığı uzmanlar tarafından değerlendirildi.
Sıcaklık bağlantısı yalnızca vakaların daha az kısmını oluşturan yassı hücreli karsinom türünde gözlendi. Yemek borusu kanserlerinin yaklaşık %75'ini oluşturan adenokarsinom türü ile sıcak içecek tüketimi arasında herhangi bir ilişki tespit edilmedi. Göreceli riskin üç kat artmasına karşın, söz konusu kanser türünün toplumdaki genel görülme sıklığının düşük olması nedeniyle mutlak riskin sınırlı kaldığı ifade edildi.
UZMANLARDAN TAVSİYE
Gastroenteroloji uzmanları ve Cancer Research UK gibi sağlık kuruluşları, sıcak İçeceklerin tüketilmeden önce birkaç dakika soğumaya bırakılmasını veya rahatça içilebilecek sıcaklığa gelmesinin beklenmesini öneriyor.