Sıcak çay ve kahve tüketenler yandı: Uzmanlar büyük riski açıkladı

Oxford Üniversitesi tarafından İngiltere'de yürütülen ve yaklaşık 980 bin kişinin ortalama 14 yıl boyunca takip edildiği araştırmada, çok sıcak içecek tüketimi ile yemek borusu kanserinin bir türü arasındaki ilişki incelendi. Çalışmada, kahve veya çayı 'çok sıcak' tükettiğini beyan eden kişilerin, bu içecekleri 'sıcak veya ılık' içenlere kıyasla yassı hücreli karsinom riskinin üç kat daha yüksek olduğu kaydedildi.