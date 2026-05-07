

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Siberay dolandırıcıların son zamanlarda kullanmaya başladığı yeni yöntem olan ‘Sahte HGS Mesajları’na karşı uyardı.

Siberay’dan yapılan uyarıda, dolandırıcılar KGM adını kullanarak HGS borcu, geçiş ihlali veya trafik cezası gibi başlıklarla sahte SMS’ler gönderebileceği hatırlatılarak, bu mesajlarda yer alan bağlantıların resmi site gibi görünebileceği uyarısın yapıldı. Uyarıda ayrıca bu sitelerin vatandaşların kişisel bilgilerini ve banka bilgilerini ele geçirmek için hazırlanmış olabileceği belirtilere, resmi kurumlar adına gönderilmiş gibi görünen SMS’lerdeki ödeme ve borç uygulamalarına karşı dikkatli olunması istendi.

Yapılan uyarıda, “Dolandırıcılar KGM adını kullanarak HGS borcu, geçiş ihlali veya trafik cezası gibi başlıklarla sahte SMS’ler gönderebilir. Bu mesajlarda yer alan bağlantılar, resmi site gibi görünebilir. Kişisel bilgilerinizi ve banka bilgilerinizi ele geçirmek için hazırlanmış olabilir. Resmi kurumlar adına gönderilmiş gibi görünen SMS’lerdeki ödeme ve borç uygulamalarına karşı dikkatli olun. Bu tür mesajlardaki bağlantılara tıklamayın, ödeme işlemi yapmayın. Borç ve ceza sorgulamalarınızı yalnızca E-Devlet vay resmi kurum kanalları üzerinden kontrol edin.” denildi.