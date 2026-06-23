Kaynak: AA

Bakanlık açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve ilgili cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonuyla Adana, Adıyaman, Amasya, Antalya, Ankara, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Sakarya ve Trabzon’da 5 gün süren operasyonlar düzenlendi. Bu çalışmalar sonucunda toplam 193 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 78’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 30 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri yürüttükleri, bu sitelerde para transferine aracılık ettikleri ve reklam yaptıkları belirlendi. Ayrıca çevrim içi ortamda çocuklara ait müstehcen içerikler bulundurdukları, POS tefeciliği yaptıkları, sosyal medya ve oltalama (phishing) yöntemleriyle “yatırım” ve “ürün satışı” adı altında vatandaşları dolandırdıkları ve mobil bankacılık ile oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.