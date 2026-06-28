Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 6 günde 29 il merkezli geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonlarda 409 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 213'ü tutuklanırken, 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ TESPİT EDİLDİ

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden yatırım, ürün satışı, çekiliş, ev satışı, bungalov ve araç kiralama temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu sitelerde para transferine aracılık ettikleri, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, çocuklara yönelik müstehcen içerik bulundurdukları ve POS tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

"MÜCADELEMİZ TAVİZSİZ SÜRECEK"

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşların huzurunu bozan suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, operasyonlarda görev alan Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve polis ekiplerine teşekkür edildi.