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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 36 ilde düzenlenen operasyonlarda 826 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 444’ü tutuklanırken, 254 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonların gerçekleştirildiği iller arasında Aksaray da yer aldı.

SİBER SUÇ ŞEBEKELERİNE 36 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Siber suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, son 5 günlük süreçte 36 ilde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonlarda; yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik çalışmalar yapıldı.

Operasyonların gerçekleştirildiği iller arasında Adıyaman, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak yer aldı.

826 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında toplam 826 şüpheli yakalandı.

Emniyet birimlerindeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 444’ü tutuklandı.

Şüphelilerden 254 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Ortaya çıkan rakamlar, operasyonların yalnızca yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle sınırlı kalmadığını, farklı kategorilerdeki siber suçlara yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü ortaya koydu.

YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR FAALİYETLERİ MERCEK ALTINA ALINDI

Operasyonların önemli başlıklarından birini yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri oluşturdu.

Güvenlik güçlerinin yaptığı tespitlere göre yakalanan şüphelilerin bir bölümünün yasa dışı bahis ve kumar oynattığı, yasa dışı bahis sitelerinde gerçekleştirilen para transferlerine aracılık ettiği ve bu sitelerin reklamını yaptığı belirlendi.

Siber suç ekiplerinin özellikle internet ortamında yürütülen yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan dijital altyapılar ile para hareketlerini takip ettiği, elde edilen bulguların MASAK çalışmalarıyla da desteklendiği bildirildi.

MOBİL BANKACILIK HESAPLARINA YETKİSİZ ERİŞİM İDDİASI

Operasyonlarda dikkat çeken suç başlıklarından bir diğerini ise vatandaşların dijital hesaplarının ele geçirilmesine yönelik faaliyetler oluşturdu.

Yakalanan şüphelilerin, bazı vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıklarının tespit edildiği açıklandı.

Söz konusu yöntemlerle vatandaşların dijital hesaplarının hedef alındığı ve elde edilen hesapların çeşitli suç faaliyetlerinde kullanılabildiği belirtildi.

ÇOCUKLARIN DİJİTAL GÜVENLİĞİNE YÖNELİK SUÇLAR DA OPERASYON KAPSAMINDA

Operasyonların bir diğer önemli ayağını ise çevrim içi ortamda çocuklara yönelik suçlar oluşturdu.

Güvenlik birimleri tarafından yapılan çalışmalarda bazı şüphelilerin çocuklara ait müstehcen görüntüleri barındırdığı ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi kapsamında değerlendirilen faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Çocukların dijital ortamlarda karşı karşıya kalabileceği tehditlere karşı Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin teknik ve istihbari çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK İDDİALARI

Operasyonlarda sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri de mercek altına alındı.

Yakalanan şüphelilerin, çeşitli yöntemlerle vatandaşları sosyal medya üzerinden dolandırdıkları tespit edildi.

Siber suç ekiplerinin dijital izler, hesap hareketleri ve para transferleri üzerinden yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimliklerinin belirlendiği ve operasyonların gerçekleştirildiği bildirildi.

AKSARAY DA OPERASYONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İLLER ARASINDA

Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda Aksaray da yer aldı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin de dahil olduğu operasyonlarla birlikte, kentte internet ve dijital platformlar üzerinden işlenen suçlara yönelik mücadelenin sürdüğü görüldü.

Operasyonların kapsamı içerisinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, dijital hesaplara yetkisiz erişim ve diğer siber suç türlerine yönelik çalışmalar bulunuyor.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerinin koordinasyonunda gerçekleştirilmesi, siber suçların farklı boyutlarıyla ele alındığını gösterdi.

Özellikle yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlarda yalnızca şüphelilerin tespit edilmesi değil, suçtan elde edilen gelirlerin izlenmesi ve finansal hareketlerin ortaya çıkarılması da soruşturmaların önemli unsurlarından biri olarak öne çıktı.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

36 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan toplam 826 şüpheliden 444’ü tutuklanırken, 254 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Güvenlik birimleri, dijital ortamda gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, özellikle vatandaşların kişisel bilgilerini, mobil bankacılık hesaplarını ve sosyal medya hesaplarını korumaları konusunda dikkatli olmaları önem taşıyor.

Son operasyonlarla birlikte yasa dışı bahis, çevrim içi çocuklara yönelik suçlar, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması gibi farklı siber suç türlerine karşı 36 ili kapsayan geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirilmiş oldu.