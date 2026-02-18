Almanya’da son yıllarda artan siber saldırıların hedefinde bu kez Alman Demiryolları Deutsche Bahn (DB) vardı. Alman medyasında yer alan haberlere göre ilk olarak dün Alman Demiryollarının bilet ve rezervasyon işlemlerinin yapıldığı internet sitesi ile cep telefonu uygulamasında teknik arıza yaşandı. İki buçuk saat süren arızada yolcular bilet işlemlerini gerçekleştiremezken, ileri tarihli yolculuklar için rezervasyon yapılması da mümkün olmadı. Dün yaşanan ve sonrasında giderilen teknik arıza bu sabah yeniden yaşandı. İşe gidenler, iş seyahati planlayanlar ve tatilcileri zor durumda bırakan teknik arıza bu kez 3.5 saat sürdü. Deutsche Bahn bilgi teknoloji birimlerince giderilen arıza sonrası internet sitesi ve cep telefonu uygulamasında tüm işlemler normale döndü.

HACKERLAR SUNUCULARA AŞIRI YÜKLEMEDE BULUNDU

Deutsche Bahn (DB) yetkilileri yaptıkları açıklamada, iki günde yaşanan teknik arızaların siber saldırıdan kaynaklandığını bildirdi. Yetkililere göre siber saldırıyı gerçekleştiren bilgisayar korsanları sunuculara yapay zeka destekli uygulama ile aşırı yüklemede bulundu, web sitelerinde ve cep telefonu uygulamalarında yoğunluk oluşturdu ve erişilemez hale getirdi.

Alman Der Spiegel dergisi ise saldırının arkasında Rus bilgisayar korsanlarının olduğundan şüphelenildiği bilgisini paylaştı.

ALMANYA SON YILLARDA SİBER SALDIRILARIN HEDEFİNDE

Almanya’da resmi ve özel şirketlere yönelik siber saldırılar son yıllarda artarak devam etti. Federal Meclis dahil olmak üzere Alman kurumlarına yönelik siber saldırıların 2024 yılında verdiği toplam zarar 289 milyar euroyu geçti. Bunun 179 milyar euroluk kısmı doğrudan siber saldırılardan kaynaklanırken, geri kalanı veri ve ekipman hırsızlığı ile dijital casusluk ve sabotajlardan oluştu.

Federal Bilişim, İletişim ve Yeni Medya Birliği (BITKOM) tarafından yapılan araştırmalara göre Almanya’da 2024 yılında farklı alanlarda faaliyet gösteren Alman şirketlerin yüzde 81’i veri hırsızlığı, casusluk ve sabotaj gibi siber saldırılara hedef oldu. Verilere göre söz konusu saldırılardan her 10 Alman şirketinden 8’i etkilendi. Saldırıların ağırlıklı olarak Rusya ve Çin kaynaklı olduğu varsayılıyor.