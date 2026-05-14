Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamındaki bir uygulama üzerinden çocuk istismarı içeren materyallerin satın alındığını ve paylaşıldığını tespit etti. Titizlikle yürütülen dijital incelemeler, şüphelilerin izini turizmin kalbi Bodrum’a kadar sürdü.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, belirlenen adreslere dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli kıvrak bir şekilde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şahıslar, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.