ABD ile İsrail arasındaki savaşın başlamasından bu yana tam bir ay geçti. Karşılıklı saldırılar devam ederken savaşın siber dünyada da yaşandığı ortaya çıktı. İran ile bağlantılı siber korsanların FBI Direktörü Kash Patel'in elektronik posta hesabını ele geçirdi.

Handala adlı hacker grubu, internet sitesinde yaptığı açıklamada, sızıntının FBI ve Adalet Bakanlığı'nın geçen hafta grubun çeşitli internet sitelerine el koymasının ardından bir misilleme olduğunu belirtti. FBI ve Adalet Bakanlığı, grubu "psikolojik operasyonlar" yürütmekle ve İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı'nın paravan kuruluşu olduğunu iddia etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin kritik altyapısını tehdit eden İranlı hackerlar hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül teklif etmişti.

Patel’in hesabından 300’den fazla e-posta ve fotoğrafın eşe geçirildiği öğrenildi. Reuters’ın aktardığına göre, sızdırılan materyaller 2010-2019 yıllarına ait kişisel ve iş yazışmalarının bir bölümünü içeriyor.

ADALET BAKANLIĞI DOĞRULADI

ABD Adalet Bakanlığı’ndan bir yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Patel’in e-posta hesabının ele geçirildiğini doğruladı. Yetkili, elde edilen içeriklerin Patel’e ait olduğunun değerlendirildiğini belirtirken, detay paylaşmadı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu’ndan yapılan açıklamada ise ele geçirilen veriler arasında hükümete ait bir verinin bulunmadığını belirtti.

Hacker grubunun ele geçiren e-postaları kamuoyuna servis ettiği öğrenildi.