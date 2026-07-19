İnternet dünyasında bot trafiğinin hızla artması ve yapay zeka ajanlarının gerçek tarayıcıları taklit ederek doğrulama sistemlerini aşabilmesi, dijital yayıncılar için büyük bir güvenlik açığı oluşturuyor. Küresel ağ ve güvenlik şirketi Cloudflare, bu sorunun önüne geçebilmek adına kullanıcıların tüm web oturumu boyunca sergilediği refleksleri takip eden Precursor adlı güvenlik katmanını kullanıma sundu. İlk etapta kurumsal yönetim panellerine entegre edilen yeni sistemin, önümüzdeki dönemin sonuna kadar genel erişime açılması hedefleniyor.

Bugüne kadar uygulanan bot engelleme yöntemleri genellikle üye girişleri veya ödeme ekranları gibi tek bir aşamada devreye giriyordu. Yeni teknoloji ise siteye giriş anından ayrılış anına kadar olan tüm kullanıcı yolculuğunu mercek altına alıyor. Şirket, gelişmiş yapay zeka botlarının birkaç saniyelik testleri insan gibi geçebildiğini ancak uzun süreli bir oturumda yapay örüntülerin mutlaka açık verdiğini belirtiyor.

İNSAN REFLEKSLERİ VE KUSURSUZ MATEMATİKSEL HATALAR

Sistem, internet sitelerine entegre edilen hafif bir kod yapısı vasıtasıyla fare hareketleri, klavye kullanım ritimleri, sayfa odağı ve görünürlük durumları gibi anlık veri sinyallerini topluyor. Bot geliştiricileri yazılımlara rastgele gecikmeler veya sapmalar eklese de gerçek insan anatomisinden kaynaklanan kavisli fare hareketleri, karar verme esnasında yaşanan biyolojik duraksamalar ve eldeki doğal titremeler taklit edilemiyor. Botların izlediği kusursuz matematiksel çizgiler ve tekrarlayan hareket kalıpları, bu sürekli analiz modeli sayesinde kolayca ayırt edilebiliyor.

GİZLİLİK VE VERİ GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Kullanıcı gizliliğine yönelik endişeleri gidermek adına açıklama yapan geliştirici şirket, sistemin klavyede basılan tuş karakterlerini veya girilen metin içeriklerini kesinlikle kaydetmediğini vurguladı. Analiz sürecinde yalnızca yazma hızı ve zamanlama gibi ritmik verilerin işlendiği, toplanan sinyallerin kullanıcı hesaplarıyla eşleştirilmediği ve bireysel olarak panellerde sergilenmediği ifade edildi.

GÜVENLİK RİSKLERİNE KARŞI SÜREKLİ ANALİZ

Paylaşılan güncel verilere göre, günümüzde internet üzerindeki veri taleplerinin yaklaşık yüzde 57'si otomatik sistemler ve yapay zeka ajanları tarafından gerçekleştiriliyor. Bu yoğunluk veri kirliliğinin yanı sıra hesap ele geçirme, sahte üyelikler ve stokçuluk gibi dolandırıcılık faaliyetlerini de beraberinde getiriyor. Şirket, tek seferlik doğrulama adımlarının artık yetersiz kaldığını ve siber savunmanın sürekli izleme esasına dayanması gerektiğini savunuyor.