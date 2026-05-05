Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

Toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, MİT Başkanı, Savunma Sanayi Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı katılacak.

Kurulun ilk toplantısında siber güvenlik alanında Türkiye'nin yol haritası masaya yatırılacak. Özellikle teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması, yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi değerlendirilecek.