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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde internet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında belirlenen iki kritik güvenlik açığına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Başkanlık, yaptığı açıklamada e-Devlet Kapısı üzerinde yapılan incelemelerde, söz konusu güvenlik açıklarının hizmetlerin güvenliğini olumsuz etkilediğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Platformda kişisel verilerin korunması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması amacıyla çok katmanlı güvenlik önlemlerinin uygulandığı; sistemlerin 7 gün 24 saat izlendiği ve düzenli güvenlik testlerinin yapıldığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de geçmişte 85 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin çalındığı iddiaları gündem olmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığının sisteminden bazı bilgilerin sızdırıldığını kabul ederken güncel verilerin çalındığına ilişkin bir bulgu olmadığını açıklamıştı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ise 85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Google'dan yardım istediği iddialarını yalanlamış, söz konusu haberlerin Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarının bağlamından koparılmasıyla ortaya çıktığını bildirmişti.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından söz konusu konuya ilişkin bir açıklama yapmıştı. Yapılan açıklama şu şekildeydi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyaloğun kasıtlı biçimde manipüle edildiği tespit edilmiştir.

Bahse konu haberlerde geçen, '85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google’dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Halihazırda sızdırılmış bir veri olmadığı gibi Google'dan yardım istenmesi de söz konusu değildir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuya ilişkin bir soruya verdiği cevap bağlamından koparılarak, ‘85 milyonun kimlik bilgileri çalındı’ şeklinde servis edilmektedir.

Bazı vatandaşların şifrelerinin çalınması yoluyla sistemde kayıtlı bulunan beyana dayalı adres bilgilerinin elde edildiği bulguları üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli hukuki işlemler tesis edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."