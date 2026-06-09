Muş Valiliği tarafından gerçekleştirilen resmi açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile ortaklaşa bir çalışma yürüttü. 5 Haziran'da 5 farklı şehirde operasyonlar düzenlenerek 7 şüpheli yakalandı.
"Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmakla" suçlanan şebeke üyelerinin jandarmadaki yasal işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliye sarayına sevk edildi. 7 şüpheliden 6’sı, yasal mevzuatlar doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik, suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen diğer 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.