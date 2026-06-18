Sibel Kekilli'den Game of Thrones itirafı: "Ön yargılıydım"

Sibel Kekilli Kimdir?

Sibel Kekilli, 16 Haziran 1980'de Almanya'nın Heilbronn şehrinde dünyaya geldi. Türk kökenli oyuncunun ailesi Kayseri'den Almanya'ya göç eden bir aileye mensuptur. Dört kardeşli bir ailede büyüyen Kekilli'nin ikiz bir kardeşi de bulunmaktadır.

Ailesinin Almanya serüveni, dedesinin 1960'lı yıllarda Türkiye'den göç etmesiyle başladı. Daha sonra babası da ikinci kuşak göçmen olarak Almanya'da yaşamını sürdürdü. Fabrikada çalışan bir baba ve temizlik işlerinde çalışan bir annenin kızı olan Kekilli, çocukluk ve gençlik yıllarını mütevazı koşullar altında geçirdi.

Eğitim hayatında başarılı bir öğrenci olan Sibel Kekilli, lise yıllarında hukuk ya da tıp alanında eğitim almayı hedefliyordu. Ancak ailesinin üniversiteye devam etmesine sıcak bakmaması nedeniyle eğitim planlarını ertelemek zorunda kaldı. Bunun ardından belediyede çalışmaya başlayan Kekilli, kazancının önemli bir kısmını ailesine destek olmak amacıyla kullanıyordu.