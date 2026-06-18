Yeniçağ Gazetesi
18 Haziran 2026 Perşembe
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Aktüel Sibel Kekilli'den Game of Thrones itirafı: "Ön yargılıydım"

Sibel Kekilli'den Game of Thrones itirafı: "Ön yargılıydım"

Frankfurt Türk Film Festivali'nde Onur Ödülü'ne layık görülen oyuncu Sibel Kekilli, festival kapsamında katıldığı söyleşide göç, kimlik ve ayrımcılık konularına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Cemile Kurel Cemile Kurel
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Sibel Kekilli'den Game of Thrones itirafı: "Ön yargılıydım" - Resim: 1

Alman Film Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte sinemaseverlerle bir araya gelen Kekilli, kariyer yolculuğunu ve rol aldığı önemli yapımları anlattı. Söyleşinin moderatörlüğünü sinema eleştirmeni ve Filmfest München Yeni Alman Sineması Eş Programcısı Urs Spörri üstlendi.

Kariyerinde dönüm noktası olan “Duvara Karşı” ve “Eve Dönüş” filmlerine değinen Kekilli, bu projelerin güçlü senaryolar sayesinde öne çıktığını belirterek, ekip olarak yoğun emek verdiklerini ve ortaya unutulmaz işler çıkardıklarını söyledi.

1 7
Sibel Kekilli'den Game of Thrones itirafı: "Ön yargılıydım" - Resim: 2

“PROJEYE KARŞI BAZI ÖN YARGILARIM VARDI”

Dünyaca ünlü “Game of Thrones” dizisindeki deneyimlerini de paylaşan oyuncu, projeye ilk başta mesafeli yaklaştığını itiraf etti. Yaklaşık 50 oyuncu arasından seçildiğini ifade eden Kekilli, zamanla fikrinin tamamen değiştiğini anlattı.

Başlangıçta dizinin kendisine hitap etmediğini düşündüğünü söyleyen Kekilli, “Projeye karşı bazı ön yargılarım vardı. Ancak sürecin içinde yer aldıkça bunun yalnızca fantastik bir yapım olmadığını gördüm. İlk etapta iki bölüm için anlaşmıştım, fakat daha sonra hikâyenin bir parçası olarak uzun süre dizide yer aldım” dedi.

2 7
Sibel Kekilli'den Game of Thrones itirafı: "Ön yargılıydım" - Resim: 3

Sibel Kekilli Kimdir?

Sibel Kekilli, 16 Haziran 1980'de Almanya'nın Heilbronn şehrinde dünyaya geldi. Türk kökenli oyuncunun ailesi Kayseri'den Almanya'ya göç eden bir aileye mensuptur. Dört kardeşli bir ailede büyüyen Kekilli'nin ikiz bir kardeşi de bulunmaktadır.

Ailesinin Almanya serüveni, dedesinin 1960'lı yıllarda Türkiye'den göç etmesiyle başladı. Daha sonra babası da ikinci kuşak göçmen olarak Almanya'da yaşamını sürdürdü. Fabrikada çalışan bir baba ve temizlik işlerinde çalışan bir annenin kızı olan Kekilli, çocukluk ve gençlik yıllarını mütevazı koşullar altında geçirdi.

Eğitim hayatında başarılı bir öğrenci olan Sibel Kekilli, lise yıllarında hukuk ya da tıp alanında eğitim almayı hedefliyordu. Ancak ailesinin üniversiteye devam etmesine sıcak bakmaması nedeniyle eğitim planlarını ertelemek zorunda kaldı. Bunun ardından belediyede çalışmaya başlayan Kekilli, kazancının önemli bir kısmını ailesine destek olmak amacıyla kullanıyordu.

3 7
Sibel Kekilli'den Game of Thrones itirafı: "Ön yargılıydım" - Resim: 4

Gençlik döneminde farklı sektörlerde görev alan oyuncu; belediye çalışanlığı, garsonluk, gece kulübü güvenliği ve temizlik işleri gibi çeşitli mesleklerde çalıştı. Hayatını kazanmak için yoğun bir tempoda çalışan Kekilli'nin yaşamı, ilerleyen yıllarda beklenmedik bir şekilde değişti.

Kariyerindeki dönüm noktası, yönetmen Fatih Akın'ın "Duvara Karşı" filmi için oyuncu arayışında olduğu dönemde keşfedilmesi oldu. Yüzlerce aday arasından seçilen Kekilli, filmdeki performansıyla büyük beğeni topladı ve kısa sürede uluslararası sinema çevrelerinin dikkatini çekti.

"Duvara Karşı", yalnızca oyunculuk kariyerinin başlangıcı değil, aynı zamanda Avrupa sinemasındaki yükselişinin de temel taşı oldu. Film birçok ödül kazanırken, Sibel Kekilli de başarılı performansıyla çeşitli prestijli ödüllere layık görüldü.

Sibel Kekilli Ne İş Yapıyor?

Sibel Kekilli, kariyerini profesyonel oyuncu olarak sürdürmektedir. Sinema filmleriyle başladığı oyunculuk yolculuğunda televizyon dizileri ve uluslararası yapımlarda da önemli roller üstlendi.

4 7
Sibel Kekilli'den Game of Thrones itirafı: "Ön yargılıydım" - Resim: 5

Özellikle Alman ve Avrupa sinemasındaki başarılı performanslarıyla öne çıkan oyuncu, güçlü dramatik rolleriyle tanındı. Kariyeri boyunca birçok ödül kazanan Kekilli, Avrupa'nın dikkat çeken kadın oyuncuları arasında yer aldı.

5 7
Sibel Kekilli'den Game of Thrones itirafı: "Ön yargılıydım" - Resim: 6

Filmografisinde "Duvara Karşı", "Ayrılık", "Eve Dönüş", "Kebab Connection" ve "Pihalla" gibi yapımlar bulunmaktadır.

Uluslararası alandaki en büyük çıkışlarından biri ise dünya çapında ilgi gören Game of Thrones dizisi oldu. Dizide Shae karakterini canlandıran Kekilli, birçok sezon boyunca rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Bu performansı sayesinde yalnızca Avrupa'da değil, dünyanın farklı ülkelerinde de tanınan bir isim haline geldi.

Oyunculuğun yanı sıra kariyerinin çeşitli dönemlerinde modellik ve sahne projelerinde de yer alan Kekilli, ilerleyen yıllarda ağırlıklı olarak sinema ve televizyon çalışmalarına odaklandı.

6 7
Sibel Kekilli'den Game of Thrones itirafı: "Ön yargılıydım" - Resim: 7

Sibel Kekilli Kaç Yaşında?

16 Haziran 1980 doğumlu olan Sibel Kekilli, 2026 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

Sibel Kekilli Nereli?

Sibel Kekilli Almanya'nın Heilbronn kentinde doğmuştur. Ancak ailesinin kökeni Türkiye'nin Kayseri iline dayanmaktadır.

Sibel Kekilli'nin Eşi Kimdir?

Sibel Kekilli, fotoğrafçı ve yazar Andreas Dauerer ile uzun süreli birlikteliğini evlilikle taçlandırmıştır. Çift, ilişkilerini resmi nikâhla bir sonraki aşamaya taşımıştır.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro