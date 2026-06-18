Sibel Kekilli'den Game of Thrones itirafı: "Ön yargılıydım"

Alman Film Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte sinemaseverlerle bir araya gelen Kekilli, kariyer yolculuğunu ve rol aldığı önemli yapımları anlattı. Söyleşinin moderatörlüğünü sinema eleştirmeni ve Filmfest München Yeni Alman Sineması Eş Programcısı Urs Spörri üstlendi.
Kariyerinde dönüm noktası olan “Duvara Karşı” ve “Eve Dönüş” filmlerine değinen Kekilli, bu projelerin güçlü senaryolar sayesinde öne çıktığını belirterek, ekip olarak yoğun emek verdiklerini ve ortaya unutulmaz işler çıkardıklarını söyledi.