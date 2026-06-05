"Duvara Karşı", "Game of Thrones" ve "Karanlık Gece" gibi yapımlarla tanınan Kekilli, yakın dostlarının katıldığı samimi bir kutlamayla evlendi. Çiftin düğününe ait yeni kareler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Özellikle düğün dansı sırasında sergilediği enerjik ve doğal tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, takipçilerinden çok sayıda olumlu yorum aldı. Kekilli'nin tercih ettiği derin V yaka detayına sahip, sade ve modern tasarımlı beyaz gelinliği de sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Doğal görünümü ve zarif tarzıyla övgü toplayan oyuncu için kullanıcılar, "Sadelik ve şıklık bir arada" ve "Çok yakışmış" gibi yorumlarda bulundu.

Öte yandan Kekilli'nin düğün fotoğraflarına eklediği esprili not da dikkat çekti. Ünlü oyuncu paylaşımında, "Kendimle evlendim" ifadelerine yer vererek takipçilerini gülümsetti.