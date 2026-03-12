Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin Sibel Can’ın Paris kareleri olay yarattı: Zarafetiyle göz kamaştırdı

Türk müziğinin güçlü seslerinden Sibel Can, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Paris seyahatiyle yeniden gündeme geldi. Ünlü sanatçı, tatilinden paylaştığı karelerle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Mehmet Ertaş Mehmet Ertaş
Haberi Paylaş
Sibel Can'ın Paris kareleri olay yarattı: Zarafetiyle göz kamaştırdı

Paris temalı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, hayranları sanatçının zarif ve şık tarzına övgüler yağdırdı.

1 9
Sibel Can'ın Paris kareleri olay yarattı: Zarafetiyle göz kamaştırdı

Magazin dünyasında paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Sibel Can, bu kez Paris gezisinden seçtiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

2 9
Sibel Can'ın Paris kareleri olay yarattı: Zarafetiyle göz kamaştırdı

Sanatçının şehirdeki ikonik noktalarda verdiği pozlar, hem tarzı hem de estetik duruşuyla öne çıktı.

3 9
Sibel Can'ın Paris kareleri olay yarattı: Zarafetiyle göz kamaştırdı

Paylaşımın ardından sosyal medyada yoğun bir etkileşim yaşandı.

4 9
Sibel Can'ın Paris kareleri olay yarattı: Zarafetiyle göz kamaştırdı

Takipçiler, fotoğrafların her birinin ayrı güzel olduğunu belirterek sanatçıya övgü dolu yorumlar yaptı.

5 9
Sibel Can'ın Paris kareleri olay yarattı: Zarafetiyle göz kamaştırdı

Bazı kullanıcılar ise “Yaş aldıkça daha da güzelleşiyor” ve “Fotoğraflar arasında seçim yapmak imkânsız” gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.

6 9
Sibel Can'ın Paris kareleri olay yarattı: Zarafetiyle göz kamaştırdı

Sibel Can’ın Paris sokaklarında verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, sanatçının son dönemde kilo verdiği de hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

7 9
Sibel Can'ın Paris kareleri olay yarattı: Zarafetiyle göz kamaştırdı

Paris’in büyüleyici atmosferinde çekilen kareler, sanatçının zarafetini ve stilini bir kez daha gözler önüne serdi.

8 9
Sibel Can'ın Paris kareleri olay yarattı: Zarafetiyle göz kamaştırdı
9 9
