Paris temalı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, hayranları sanatçının zarif ve şık tarzına övgüler yağdırdı.
Sibel Can’ın Paris kareleri olay yarattı: Zarafetiyle göz kamaştırdı
Türk müziğinin güçlü seslerinden Sibel Can, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Paris seyahatiyle yeniden gündeme geldi. Ünlü sanatçı, tatilinden paylaştığı karelerle sosyal medyada büyük ilgi gördü.Mehmet Ertaş
Magazin dünyasında paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Sibel Can, bu kez Paris gezisinden seçtiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.
Sanatçının şehirdeki ikonik noktalarda verdiği pozlar, hem tarzı hem de estetik duruşuyla öne çıktı.
Paylaşımın ardından sosyal medyada yoğun bir etkileşim yaşandı.
Takipçiler, fotoğrafların her birinin ayrı güzel olduğunu belirterek sanatçıya övgü dolu yorumlar yaptı.
Bazı kullanıcılar ise “Yaş aldıkça daha da güzelleşiyor” ve “Fotoğraflar arasında seçim yapmak imkânsız” gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.
Sibel Can’ın Paris sokaklarında verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, sanatçının son dönemde kilo verdiği de hayranlarının dikkatinden kaçmadı.
Paris’in büyüleyici atmosferinde çekilen kareler, sanatçının zarafetini ve stilini bir kez daha gözler önüne serdi.